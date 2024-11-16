16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.53 комментария
Япония пообещала Украине электротурбины и трансформаторы
Японская сторона намерена передать киевскому режиму энергетическое оборудование, включая крупные трансформаторы и генераторы, заявил посетивший Украину министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.
В ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой японский министр рассказал о планах Токио по предоставлению Украине энергетического оборудования, передает РИА «Новости».
В перечень передаваемых средств входят крупногабаритные трансформаторы, когенерационные турбины для совместной выработки электрической и тепловой энергии, а также малогабаритные генераторы для распределенной энергетики.
Главы МИД поговорили о вопросах безопасности, условились укреплять сотрудничество и обмен информацией. Также они обсудили дополнительные поставки автотранспорта для сил самообороны Украины в преддверии зимнего периода.
В апреле Япония заявляла, что оказала помощь киевскому режиму на 12 млрд долларов.