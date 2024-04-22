Япония назвала сумму помощи Украине

Хаяси: Японии заявила о помощи Украине на сумму 12,1 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Япония заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 млрд долларов и продолжит взаимодействие с США и другими странами-партнерами для установления «справедливого и продолжительного мира на Украине», передает РИА «Новости».

До сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере 7,6 млрд долларов.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что в 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордного уровня – 2,44 трлн долларов, рост составил 6,8%.