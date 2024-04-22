В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?8 комментариев
Япония назвала сумму помощи Украине
Хаяси: Японии заявила о помощи Украине на сумму 12,1 млрд долларов
Заявленная помощь Японии Украине составляет 12 млрд долларов, заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
По его словам, Япония заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 млрд долларов и продолжит взаимодействие с США и другими странами-партнерами для установления «справедливого и продолжительного мира на Украине», передает РИА «Новости».
До сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере 7,6 млрд долларов.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что в 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордного уровня – 2,44 трлн долларов, рост составил 6,8%.