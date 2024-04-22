Мировые траты на оборону достигли рекорда

SIPRI сообщил о рекордных тратах государств на оборону в 2023 году

Tекст: Антон Антонов

Больше всего на оборону выделили США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония, передает РИА «Новости».

Траты США SIPRI оценивает в 916 млрд долларов (рост на 2,3%), Китая – в 296 млрд (плюс 6%), России – 109 млрд (плюс 24% относительно 2022 года и 57% – относительно 2014 года).

По версии SIPRI, Украина в 2023 году потратила на оборону 64,8 млрд долларов, с 2014 года траты выросли на 1270%.

Как сообщает «Коммерсант», расходы Киева, по подсчетам SIPRI, составили 59% от российских. Однако, если учитывать военную помощь как минимум на 35 млрд долларов, то эта доля увеличивается до 91%.

В марте SIPRI сообщал, что европейские страны в 2019–2023 годах почти удвоили (прирост на 94%) закупки вооружений в сравнении с предыдущим пятилетним периодом 2014–2018 годов.