В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?6 комментариев
Мировые траты на оборону достигли рекорда
SIPRI сообщил о рекордных тратах государств на оборону в 2023 году
В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордного уровня – 2,44 трлн долларов, рост составил 6,8%, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Больше всего на оборону выделили США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония, передает РИА «Новости».
Траты США SIPRI оценивает в 916 млрд долларов (рост на 2,3%), Китая – в 296 млрд (плюс 6%), России – 109 млрд (плюс 24% относительно 2022 года и 57% – относительно 2014 года).
По версии SIPRI, Украина в 2023 году потратила на оборону 64,8 млрд долларов, с 2014 года траты выросли на 1270%.
Как сообщает «Коммерсант», расходы Киева, по подсчетам SIPRI, составили 59% от российских. Однако, если учитывать военную помощь как минимум на 35 млрд долларов, то эта доля увеличивается до 91%.
В марте SIPRI сообщал, что европейские страны в 2019–2023 годах почти удвоили (прирост на 94%) закупки вооружений в сравнении с предыдущим пятилетним периодом 2014–2018 годов.