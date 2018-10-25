Присяжные в Петербурге оправдали участников банды из 90-х по засекреченному делу

В Санкт-Петербурге присяжные вынесли оправдательный приговор почти всем членам ОПГ, занимающейся убийствами и торговлей наркотиками под прикрытием милиционера.

Судебное заседание было закрытым, поскольку некоторые материалы дела обозначены грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», передает «Интерфакс».

Присяжные оправдали восьмерых из десяти членов группировки. Двоих фигурантов признали виновными в попытке продажи наркотиков.

Семерых подозреваемых отпустили прямо в зале суда.

По версии следствия, с 1992 по 1994 годы ОПГ под началом Александра Курьякова совершила шесть убийств и занималась продажей наркотиков в Санкт-Петербурге.

По мнению следствия, подозреваемым оказывал содействие начальник 22 отдела УБОП при ГУВД о Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Головков. Головков рассказывал Курьякову о планах своего отдела и привлекал своих работников для устранению конкурирующих ОПГ.

Ранее депутат городской думы Иркутска стал фигурантом в деле об убийстве двух человек в 1997 году.