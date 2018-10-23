Мединский пообещал жестко реагировать на пропагандистские фильмы Украины

Министр культуры России Владимир Мединский пообещал жестко реагировать на попытки Украины выйти на российский рынок кинопроката с пропагандистскими материалами.

Глава ведомства считает, что на данный момент нет необходимости вводить ответные санкции в отношении деятелей культуры Украины, передает «Интерфакс».

«Если Украина будет производить какие-то продукты, носящие идеологический пропагандистский характер и выходить с этими продуктами на российский рынок с коммерческими целями, например, с фильмами, мы будем предельно жестко руководствоваться нормами действующего законодательства», – заявил Мединский.

Также глава ведомства добавил, что украинское министерство культуры последние несколько лет занимается «запретом всего, что только можно запретить в отношении российских фильмов, мультфильмов, артистов».

Ранее Мединский упрекнул молодое поколение в изучении истории по голливудским фильмам.