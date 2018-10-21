Число пострадавших при крушении поезда на Тайване увеличилось до 160 человек

При сходе поезда с рельсов на Тайване погибли 18 человек, еще 160 пострадали, сообщил представитель пожарного управления города Илань.

«По состоянию на 19.30 по местному времени (14.30 мск) погибли 18 человек, 160 ранены», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

Среди погибших и раненых нет иностранных граждан.

Ранее сообщалось о 17 погибших.