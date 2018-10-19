Производитель бытовой техники объяснился за видео с Путиным

Компания Bork объяснила Федеральной антимонопольной службе (ФАС), что отрывок из передачи «День с президентом», где на кухне президента Владимира Путина показана бытовая техника этого производителя, использовался не в качестве рекламы, а для обучения сотрудников.

«Организация сообщила, что указанное видео использовалось ею только в целях информирования и обучения сотрудников, но не в качестве рекламного материала», – передает РИА «Новости» сообщение ФАС.

Ведомство отметило, что не имеет данных, которые бы опровергли сведения компании Bork.

В июле Bork выпустил рекламу с фрагментом передачи канала НТВ «Центральное телевидение» от 2012 года, где Путин общается с журналистом на своей кухне.

Позже видеохостинг YouTube заблокировал ролик компании Bork, в котором демонстрируются кадры с президентом России Владимиром Путиным – компания NTV Broadcasting Company заявила о нарушении авторских прав. Ролик по-прежнему недоступен.