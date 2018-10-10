Путин пообещал сделать жизнь на селе «богаче, краше, интереснее»

Глава российского государства Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Путин подчеркнул «особое уважение» к труду тех, «кто работает на земле» и кого «называют ласково – кормильцы», сообщается на сайте Кремля.

Он указал на «необычные темпы роста» сельхозотрасли – 20% в течение пяти лет. Отрасль стала высокотехнологичной, превратившись в «один из локомотивов» экономики страны, заявил он.

«На селе работает и живет почти каждый четвертый гражданин нашей страны», – сказал Путин, пообещав делать «жизнь на селе богаче, краше, интереснее», давать людям возможность реализовать свои «планы, намерения, лучшие качества и таланты».

Он заявил, что государство будет «развивать медицину, дороги, образование». Путин признал, что в этом направлении «еще очень и очень многое нужно сделать», но выразил уверенность, что совместными усилиями удастся «идти вперед».

«Хочу от души пожелать вам всего самого доброго. Успехов вам, счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!» – сказал он.

На этой неделе во время встречи с работниками сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» Путин сказал, что за последние пять лет рост производства сельхозпродукции стал настоящим прорывом.