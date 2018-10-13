Telegram подтвердил сбой в работе

Пользователи Telegram сообщают о проблемах в работе мессенджера, в соцсетях приложения подтвердили, что произошел сбой.

Руководство Telegram сообщает, что перестал работать «один из кластерных серверов», это может отразиться на функционировании мессенджера на Ближнем Востоке, в Африке и «некоторых частях Европы», передает ТАСС.

«Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть», – говорится в сообщении.

По данным Downdetector, пользователи не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).

Большинство жалоб поступает из Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.