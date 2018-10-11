Первый донецкий вуз получил аккредитацию в России

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького стал первым среди вузов ДНР, получивших аккредитацию в России, сообщили в пресс-службе минобрнауки самопровозглашенной республики.

«В сфере образования и науки Донецкой народной республики произошло важнейшее событие: Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького прошел аккредитацию в Российской Федерации. Об этом говорится в приказе от 10.10.2018 №1390, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», – передает «Донецкое агентство новостей» сообщение ведомства.

Решение принято после того, как эксперты Рособрнадзора проверили основные образовательные программы ДонНМУ. В итоге по программам высшего образования на уровне специалитета специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» были признаны соответствующими российским Федеральным государственным образовательным стандартам.

Аккредитация даст возможность ДонНМУ им. М. Горького выдавать выпускникам вместе с дипломами образца ДНР дипломы государственного образца Российской Федерации.