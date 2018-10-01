США внесли эстонские компании в черный список за поставку электроники в Россию

Министерство торговли США внесло в черный список эстонские компании Eastline Technologies и Adamir за поставку запрещенной для экспорта в Россию электроники из США.

В черный список включена базирующуюся в Москве компания Real Components, а также экс-владельцы эстонских фирм Валерий Космачев и Сергей Космачев, передает ТАСС. Бизнесмены до сих пор активно участвуют в делах этих компаний, считают в министерстве.

Космачев и Ветров являлись совладельцами Eastline Technologies до 2016 года, а сейчас компанией владеет Валерия Михайлова, которую называют дочерью Космачева. Ветров при этом является владельцем Real Components, а Космачев называл себя владельцем компании Adamir.

Компании закупали в США вентильные матрицы и через Эстонию и Финляндию перевозили их в Россию. По законам США, для этого требуется лицензия.

В министерстве отметили, что Космачев и Ветров лишаются «экспортных привилегий на 180 дней». Они не смогут косвенно или напрямую закупать товары, программное обеспечение или технологии, на экспорт которых нужна лицензия.

В конце сентября американское министерство торговли объявило новые санкции против 12 российских фирм и институтов из-за того, что они «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Им запрещено получать американские комплектующие.