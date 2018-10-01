Самолет США снова провел разведку у базы Хмеймим

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V второй день подряд проводит длительную разведку у побережья Сирии, где находятся российские база Хмеймим и порт Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Он совершил полет вблизи Сирии после прилета в понедельник на авиабазу Хмеймим очередного Ан-124 «Руслан» и захода на базу в Тартус контейнеровоза «Спарта-3», передает «Интерфакс».

Самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. С 13.15 он курсировал у сирийского побережья. К базе Хмеймим он приближался на расстояние приблизительно 55-60 км.

Накануне этот же самолет ВВС США провел многочасовой полет у побережья Сирии, где расположились авиабазы Хмеймим и база материально-технического обеспечения Тартус.

Глава сирийского МИД Валид Муаллем говорил, что рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.