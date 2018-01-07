Церемония в память о жертвах крушения летевшего в Сирию Ту-154 прошла в США

В городе Байон (Нью-Джерси, США) состоялась вторая церемония в память о жертвах произошедшего в 2016 году крушения Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Церемонию провели у монумента «Слеза скорби», который Зураб Церетели подарил США в знак памяти жертв теракта 11 сентября, передает РИА «Новости».

На церемонии выступили мэр города и представитель православной епархии США, а также представитель члена сената штата Вирджиния Ричарда Блэка и заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев.

В 2017 году в США также почтили память жертв крушения.