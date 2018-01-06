Замглавы следственного управления МВД по КБР найден мертвым

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии обнаружен мертвым на рабочем месте, по одной из версий – он покончил с собой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Тело замначальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии было обнаружено в его рабочем кабинете в ночь на 6 января», – сказал источник ТАСС, отметив, что «одна из рассматриваемых версий – суицид».

В МВД по Кабардино-Балкарии отметили, что министр внутренних дел республики Игорь Ромашкин назначил служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», – сообщили в республиканском МВД.

В пресс-службе управления СК по региону также подтвердили, что погибший, по предварительным данным, скончался «в результате огнестрельного ранения». Там также добавили, что по факту проводится доследственная проверка.