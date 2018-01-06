Собаки на Урале спасли заблудившихся в лесу детей

Двух подростков нашли живыми в Свердловской области после того, как они провели в лесу около суток, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Детей обнаружили при обследовании лесного массива в 30 километрах от города Кушвы. Оба мальчика 11 и 12 лет находятся в состоянии средней степени тяжести и были госпитализированы с обморожением ступней, сообщает Telegram-канал Mash.

Подростки рассказали спасателям, что гуляли по лесу, когда собака одного из детей погналась за белкой. Догоняя собаку, мальчики заблудились.

Издание Екатеринбург Онлайн со ссылкой на спасателей сообщает, что подросткам пришлось провести ночь в лесу без костра, поскольку ни у кого из них не было спичек. Мальчики спаслись благодаря тому, что вместе с ними были собаки, которые помогали подросткам согреться.

«Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз», – рассказал начальник караула 206-й пожарно-спасательной части Леонид Демченко.

Всего в поисках детей были задействованы более 200 человек – полиция, МЧС, казаки и волонтеры. В готовности к вылету находился вертолет Ми-8 МЧС.