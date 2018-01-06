Кабмин сократил перечень документов для усыновления

Российское правительство сократило перечень документов, требуемых органами опеки для усыновления детей.

Соответствующее постановление, вносящее изменения в ряд правовых актов, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Постановление исключает из предоставляемых гражданином документ, подтверждающий право пользования или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа.

Согласно сообщению на сайте кабмина, такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов.