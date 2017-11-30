Могерини назвала американскую блокаду Кубы неприемлемой

Торгово-экономическая блокада со стороны США в отношении Кубы является неприемлемой, с таким заявлением выступила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

«Блокада – это не решение», – приводит ее слова РИА «Новости». Могерини отметила, что европейская сторона не раз заявляла об этом США в ООН.

Кубинский МИД сообщил на своей странице в Twitter, что Могерини заверила в продолжении работы ЕС, направленной на то, чтобы «положить конец» блокаде со стороны США.

Телеканал Telesur отметил, что Могерини в четверг проведет встречу с главой кубинского МИД Бруно Родригесом.

В середине декабря американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что у США «все нормализуется с Кубой». Однако сейчас, по словам президента США, Куба «не поступает правильно».