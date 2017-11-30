Глава ассоциации стрип-клубов России подал документы для выдвижения в президенты

Шоумен Лаки Ли в среду принес в Центризбирком России документы для выдвижения на пост президента, однако ЦИК заявил, что они не соответствуют требованиям законодательства.

«Документы, представленные Лаки Ли, не соответствуют требованиям федерального законодательства, в частности отсутствует нотариальное заверение группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ЦИК России.

Сообщается, что нотариально не заверенные документы ЦИК вправе рассмотреть только как обычное обращение гражданина России.

Лаки Ли является шоуменом, владельцем столичного стрипклуба Golden girls и президентом ассоциации стриптиз-клубов России. Как сообщалось в СМИ, собрание инициативной группы для поддержки его выдвижения на президентских выборах состоялось в Москве в преддверии Нового года, а инициатором собрания стал актер и шоумен Никита Джигурда.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.