СМИ: Карьера экс-супруга Бузовой идет под откос

Дальнейшая карьера бывшего супруга Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова поставлена под угрозу, сообщают СМИ.

Российский спортсмен Дмитрий Тарасов уже не молод и не отличается впечатляющими профессиональными результатами. Поэтому московский футбольный клуб «Локомотив» вряд ли продлит контракт с бывшим мужем Ольги Бузовой, пишет издание «Интересное в сети».

«Поскольку Тарасов никогда не отличался редкими навыками в спорте, в другие сборные его тоже не захотят приглашать, так что знаменитости придётся либо заняться частным бизнесом, либо, как шутят многие хейтеры, вернуться к богатой Ольге Бузовой», – уточняет СМИ.

Журналист уточнил, что финансовое положение Тарасова сейчас «очень шаткое», основываясь на том, что его жена, модель Анастасия Костенко, в последние дни зачастила с рекламой в своих соцсетях, поэтому читатели предположили, муж урезал ей бюджет.

Фанаты Бузовой посоветовали Тарасову искать новую профессию, смеясь над его неудачами в сравнении с грандиозным успехом Ольги.

В настоящее время Дмитрий находится в Испании с «Локомотивом».