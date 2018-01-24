ЕС разделился почти пополам по вопросу «Северного потока-2»

Выдачу Еврокомиссии мандата на переговоры с Россией по «Северному потоку-2» поддерживают 15 стран, остальные 13 против, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на встрече с министром энергетики Александром Новаком.

Шевчович объясняет необходимость переговоров тем, что трубопровод из России идет через международные воды, затрагивая исключительные экономические зоны государств-членов ЕС, «так что возникает юридическая путаница», передает РИА «Новости».

«Я предложил (Новаку — ред.), что на данном этапе лучше всего продолжить юридические консультации, чтобы мы могли объяснить в юридических терминах, каким образом мы хотим проводить данные переговоры. Но министр сказал, что ему нужно время, чтобы понять, действительно ли это необходимо… Я знаю, что он считает этот проект исключительно коммерческим», - продолжил Шефчович.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о войне европейских лоббистов за этот газопровод. ЕК добивается получения от сообщества мандата на проведение переговоров. Структура исполнительной власти ЕС стремится подвести проект под европейский Третий энергопакет, тем самым получив возможность регулировать поставки газа из России. Однако непосредственно заинтересованные в СП-2 страны, прежде всего Германия, настаивают на том, чтобы вопрос решался на национальном уровне.