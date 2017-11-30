Эксперты оценили «британские страшилки» об участии России в программе США «Звездные войны»

«За все годы работы не слышал, чтобы американцы нас приглашали к сотрудничеству», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов. По мнению экспертов, «рассекреченные документы» о том, что Буш-старший предлагал Ельцину присоединиться к американской программе «Звездных войн», говорят разве что о желании США поживиться советскими военными секретами.

Британская The Telegraph сообщила о том, что Джордж Буш-старший в 90-е годы всерьез рассматривал возможность включения России в качестве партнера в программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известную как «Звездные войны». В начале 2017 года ЦРУ выложило в интернет документы, в том числе касающиеся СОИ.

Программа была начата администрацией Рональда Рейгана в 1983 году и подтверждена Бушем-старшим в 1991-м; завершена в 1993-м при Билле Клинтоне. Telegraph со ссылкой на Стивена Уолла, бывшего советника премьер-министра Великобритании, утверждает: Буш планировал обсудить вопрос о партнерстве с Борисом Ельциным в 1992 году. Уолл утверждает, что Ельцин демонстрировал готовность сотрудничать. Но позже Вашингтон «умерил свои амбиции» в плане сотрудничества с Россией в сфере стратегических разработок.

СОИ предполагала создание глобальной системы ПРО с элементами космического базирования. Проект фактически был свернут на этапе экспериментальных разработок, его сочли неоправданно дорогостоящим. Высказывалось мнение, что программа «Звездных войн», по сути, была пропагандистским блефом, призванным спровоцировать СССР на очередной виток гонки вооружений – что вкупе с рекордным снижением цен на нефть в середине 1980-х подкосило советскую экономику.

Впрочем, большинство экспертов указывает: планы СОИ (развертывание нескольких эшелонов ударных космических вооружений для перехвата баллистических ракет и т.п.) были вполне реальными. Кроме того, к проекту подключили ближайших партнеров США по НАТО, в том числе Британию. Но эксперты скептически оценивают «британские страшилки» о том, что «дружба» американцев с Россией при Ельцине могла дойти до приглашения к сотрудничеству в СОИ.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов подчеркивает: США всерьез вложились в программу «Звездных войн» как ответ Советскому Союзу. «Те «Звездные войны», которые запустил Рейган, были мощнейшей программой, направленной, прежде всего, против СССР, чтобы лишить его лидерства в космосе и создать «космический колпак» над территорией СССР», – отметил Ивашов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Собеседник напомнил, как у нас в то время развертывалась мощнейшая ракетно-космическая программа «Энергия-Буран», которой опасались американцы. «Советский Союз сделал такой мощнейший прорыв, и «Звездные войны» были направлены против этого космического прорыва СССР», – пояснил эксперт. Он подчеркнул, что в гонку с американцами «мы не втянулись». Однако «Энергия-Буран» продолжала разрабатываться, далее последовал запуск, когда наш многоразовый корабль осуществил полет и в автоматическом режиме приземлился настолько точно, что среагировал на изменение ветра и т.д.

Конечно, американцев это настораживало. Так что идея включить в их программу нашу страну и «взять наши технологии, возможно, существовала у американцев, только с этой точки зрения», подчеркнул Ивашов. По его мнению, со Штатами «здесь можно было бы сотрудничать, возможности были... Если бы не присутствовал этот военно-стратегический расчет США добиться превосходства», – резюмировал эксперт.

В свою очередь, генерал-лейтенант КГБ в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов считает абсурдом заявления о том, что США всерьез намеревались подключить Россию к программе «Стратегической оборонной инициативы». «Программа создается против нас, а нас вовлекают в нее как «соучастника»? Это же невозможно», – подчеркнул Леонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Собеседник подчеркнул: за все годы работы вообще «не слышал, чтобы американцы нас приглашали к сотрудничеству в разработке какого-либо оружия: оборонительного или наступательного». «Всегда шли своими путями. И если чем занимались, то абсолютно взаимным наблюдением, слежением, мониторингом и, если возможно, кражей секретов», – отметил Леонов.

По его словам, западные журналисты сейчас «упражняются во всем, чем угодно». Возможно, целью публикации было «сказать, что они – хорошие, а мы – плохие, мы отказались», не исключил собеседник.