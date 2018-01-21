Песков опроверг тайные встречи Путина с Порошенко

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов рядом средств массовой информации о контактах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

«Никто ни о каких встречах и не говорил», – пояснил Песков ТАСС. «В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», – подчеркнул он.

Ранее в воскресенье РИА «Новости» со ссылкой программу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» сообщило, что Песков рассказал о непубличных встречах Путина и Порошенко. «Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», – приводило агентство слова представителя российского лидера.

Пресс-секретарь президента уточнил, что речь не идет о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, он говорил о международных контактах в целом. «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», – пояснил Песков, отметив, что рабочий день Путина «гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору».

Песков и ранее заявлял, что Путин ежедневно проводит много рабочих контактов, о которых не сообщает пресс-служба.