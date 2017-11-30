Москвич с ножом в груди прокатился на трамвае и дождался скорую на лавочке

Житель Москвы с ножом в груди проехался на трамвае и остался ждать скорую на лавочке на остановке на проспекте Мира.

Как сообщает «РЕН ТВ», инцидент произошел поздно вечером 1 января. Мужчину доставили в НИИ Склифосовского и диагнозом «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки» и «пневматоракс слева». По словам пострадавшего, ножом его ударил неизвестный.

Сообщается также, что медики прооперировали мужчину.

Напомним, ранее в Москве неизвестный с ножом убил двоих человек и ранил третьего.