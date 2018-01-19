Сожителя активистки движения «Сдай педофила» заподозрили в педофилии

В Ярославской области правоохранители задержали местного жителя по подозрению в склонении малолетней девочки к сексуальным действиям; по данным всероссийского добровольческого движения «Сдай педофила», задержанный является сожителем одной из их активисток.

На 30-летнего ранее не судимого мужчину завели уголовное дело по статье «понуждение к действиям сексуального характера», сообщает СУ СК по Ярославской области.

По версии следствия, с 2016-го по ноябрь 2017 года подозреваемый общался по интернету с девочкой 2003 года рождения, после чего, угрожая обнародовать переписку, он «совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера в квартире и в подъезде дома по месту жительства».

Родители 14-летней девочки-подростка обратились с заявлением о преступлении, после чего подозреваемого жителя Ярославля задержали. Он, как отметили в СК, полностью признал вину.

Куратор всероссийского добровольческого движения «Сдай педофила» (проект НП «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента») Анна Левченко на странице в соцсети «ВКонтакте» заявила, что речь идет о сожителе одной из их активисток – Вероники Горбачевой.

«Я очень сочувствую Веронике и мы будем всячески ей помогать. К бойфренду Вероники у меня сочувствия нет. Совершил – отвечай. Но не надо травить нашу активистку. Этот эпизод лишь подтверждает правило. Вероника пять лет состоит в нашем движении «Сдай педофила» но даже ее знаний не хватило, чтобы идентифицировать то, что происходит в ее семье. На лбу у них не написано. Все это очень страшно. И я сделаю все возможное, чтобы Веронику поддержать и помочь выйти из этой ситуации и не сойти с ума», – отметила Левченко.