Дочь Шойгу презентует «Гонку Героев» в Германии

Первая на территории Европейского союза «Гонка Героев» пройдет 20 января в Германии, на северной петле знаменитой трассы Нюрбургринг, сообщил Игорь Юртаев, официальный представитель организатора мероприятия – российской спортивной организации «Лига Героев».

Созданная в 2015 году «Лига Героев» под руководством Ксении Шойгу занимается проведением спортивно-развлекательных мероприятий для массовой аудитории.

«В этом году у нас премьера, мы впервые проводим соревнование в ЕС. Хотя Германия снегом нас и не балует, мы обязательно привезем зимний колорит из России. Нашим участникам предстоит пройти 12-километрвую трассу на северной петле Нюрбургринга и преодолеть десятки сложнейших препятствий: горки, лабиринт, наклонные стены, придётся даже прокатиться на тарзанке», – сказал Юртаев.

Гонка представляет собой бег по пересеченной местности с преодолением препятствий, которые разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. «Герои» преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика», передает РИА «Новости».

Принять участие в гонке может каждый желающий – достаточно позвать друзей, зарегистрироваться на сайте или присоединиться к единомышленникам уже на самом забеге.

Только за 2016 год количество участников и зрителей «Гонки Героев» достигло рекордной отметки в 200 тыс. человек. В 2017 география проекта расширилась почти на всю Россию – от Москвы до Петропавловска-Камчатского, охватив 20 самых крупных регионов страны.