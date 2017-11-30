Украина запретила показ «ядовитого» фильма «Матильда»

Прокат российского фильма «Матильда» Алексея Учителя запрещен на Украине, сообщил член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино (Госкино) Украины Дмитрий Капранов.

Он сообщил, что показ фильма запрещен «по формальным критериям» – в украинском черном списке оказался «музыкант, который там все это дело делал».

«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете», – приводит слова Капранова ТАСС со ссылкой на канал «1+1».

Он сравнил ситуацию с покупкой «на базаре арбузов с нитратами», заявив, что «там есть витамины, но там есть и нитраты». По словам Капранова, «люди из черного списка – это нитраты», из-за которых «продукция считается ядовитой».

Напомним, Украина не только запрещает прокат множества российских фильмов и сериалов, но и вводит запрет на российские каналы, а также не пускает в страну ряд российских деятелей культуры.