В Освенциме осудили участников «голой» акции у ворот концлагеря

Райсуд польского Освенцима вынес приговор 12 молодым людям, которые весной 2017 года разделись догола у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Одного из организаторов акции приговорили к полутора годам лишения свободы за осквернение места памяти и убийство животного с особой жестокостью, а второго – к году и двум месяцам. Остальные 10 участников акции получили штрафы и общественные работы, передает ТАСС.

Судья поддержал позицию прокурора, который призвал «дать ясный сигнал, что такие инциденты никогда больше не могут повториться». Гособвинитель подчеркнул, что Аушвиц- Биркенау – символ нацистской жестокости, гибели миллионов людей.

«Здесь нельзя обнажаться и убивать животных. Эти действия достойны осуждения и незаконны», – заявил прокурор.

Обвиняемые пояснили свои действия желанием бороться за мир.

В марте прошлого года несколько человек убили овцу, разделись догола и связали друг друга цепью у ворот в концлагерь, на которых размещена надпись «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»). Участников акции оперативно задержали полицейские.

Существовавший с 1940 по 1945 годы нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау стал местом гибели более 1 млн евреев, а также десятков тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек.