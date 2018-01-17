Составлен рейтинг самых активных городов для стажировок студентов и специалистов

Самыми привлекательными для прохождения промышленных стажировок студенты и выпускники вузов считают предприятия Москвы и Петербурга, свидетельствует мониторинг, проведенный проектом ОНФ «Профстажировки» совместно с порталом superjob.ru.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы проекта, мониторинг провели в декабре-январе. В рейтинг, составленный по итогам мониторинга, вошли города, предприятия которых наиболее активно предлагают вакансии. Список возглавила Москва, за ней идут Петербург, Краснодар, Пенза и Рязань.

«Каждая пройденная стажировка – это возможность для молодого человека не просто найти работу, но и сделать правильный и судьбоносный выбор. Краснодар заметно прибавил в IV квартале и вышел на третье место по активности – это приятно. Можем ли мы считать такой результат удовлетворительным? Да, можем. Можем ли считать достаточным? Нет. Останавливаться нам нельзя», – прокомментировал результаты исследования координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в Краснодарском крае Евгений Чистяков.

Топ-10 самых популярных у молодежи вакансий практически полностью сформирован из вакансий Москвы (пять вакансий) и Петербурга (четыре вакансии). В первую десятку удалось пробиться лишь одной вакансии из Самары. Речь в этом рейтинге идет прежде всего о вариантах работы для инженеров, причем в самых разных видах деятельности, например: ремонт медицинской техники, самолетостроение, радиотехническая и радиолокационная аппаратура.

«По итогам мониторинга стало ясно, что интерес к инженерным специальностям у соискателей возрастает. Также растет количество работодателей, участвующих в подготовке кадров», – отметил координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин.

Еще один топ-10 специалисты ОНФ составили по уровню оплаты стажировок в разных городах, но при этом подчеркнули, что она не всегда связана со средней зарплатой. Это подтверждает и статистика.

Например, в Екатеринбурге, который занял первое место рейтинга, плата за промстажировки составила 32,4 тыс. рублей. А средняя зарплата по этому городу в 2017 году – 44 тыс. рублей. На втором месте оказалась Москва с показателем в 27,7 тыс. рублей по оплате за стажировки и средней зарплатой 63 тыс. рублей в 2017 году. Замыкает тройку лидеров Пермь (27,2 и 29,8 тыс. рублей соответственно).

«Сегодня промышленный сегмент чаще всего лежит за рамками медиаполя и внимания СМИ. Несмотря на это, в данном сегменте занято серьезное количество экономически активного населения России. Мы уже несколько лет развиваем направление стажировок, понимая потребность молодых специалистов в оттачивании профессиональных навыков и получении практического опыта. Что отдельно стоит отметить, так это оплачиваемость стажировок промышленными предприятиями – это серьезно облегчает молодому специалисту задачу с местом работы, а не заставляет его метаться по рынку и просто устраиваться «куда возьмут», – прокомментировал гендиректор Superjob Анастасия Чучалова.

Проект ОНФ «Профстажировки» создан в марте 2017 году, он помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России. Основой проекта является сайт профстажировки.рф, который в настоящее время предлагает более 670 стажировок в промышленной сфере. Всего за 2017 год около 600 компаний разместили на сайте более 1,3 тыс. позиций.