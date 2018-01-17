СК заявил о достаточности доказательств для опровержений показаний Родченкова

Следственный комитет собрал дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи, заявили в ведомстве.

Как говорится в сообщении СК, поступившем в газету ВЗГЛЯД, следствие продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

Следователи собрали достаточные доказательства, чтобы опровергнуть показания Родченкова, касающиеся подмены проб в ходе Олимпиады в Сочи.

В ведомстве рассказали о получении протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.

Из документов следует, что пробы попадали в Сочинскую лабораторию днем, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов отправлялись на исследование.

Эти данные полностью противоречат словам Родченкова, утверждавшего, что данные пробы после сбора хранились, потом ночью их подменяли и отправляли на исследование уже «чистые».

По сообщению СК, следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году, а допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

В ведомстве отметили, что готовы к любому сотрудничеству с ВАДА даже в то время, как международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России не исполнены.

Напомним, ранее комиссия МОК не нашла доказательств государственной поддержки допинга в России и подвергла серьезной критике «доклад Макларена».