В Литве запустили аналог украинского сайта «Миротворец»

На интернет-пространстве Литвы заработал сайт, созданный по подобию украинского портала «Миротворец» и содержащий черный список «врагов Литвы» и «враждебных» СМИ.

Пока в списке портала vatnikas.lt 145 фамилий. По словам председателя Социалистического народного фронта Литвы Гедрюса Грабаускаса, который также оказался в черном списке, в основном это левые активисты, антифашисты, общественники и журналисты.

«Ситуация в Литве сложная. После политических судебных процессов против … общественных деятелей и журналистов начались активные преследования», – заявил Грабаускас NewsBalt.

В списке оказались экс-председатель Соцфронта Литвы Альгирдас Палецкис, лидер общественного объединение «Будем едины» Вайдас Лекстутис, депутат Сейма Збигнев Ядинский, главный редактор газеты «Вести Шальчи» Владимир Кот, певец Альгирдас Мотуза. Также в черном списке есть фамилия философа испанского происхождения Мигеля Пуэртаса, который прожил в Литве пять лет и из-за давления со стороны местных спецслужб, уехал в Донбасс.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» стал известен после того, как опубликовал личные данные журналистов, освещавших события в Донбассе. После этого он стал публиковать имена добровольцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, а затем составлять «черный список» людей, которые посещали Крым «без разрешения» Украины.

Деятельность сайта осуждали в том числе международные организации и западные СМИ (например, New York Times), а также и сами представители украинской власти.