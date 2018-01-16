Африканская путана задержана за кражу 50 млн рублей в Москве

Полиция задержала 25-летнюю девушку легкого поведения из Африки по подозрению совершении кражи почти 50 млн рублей из квартиры москвича на северо-востоке столицы, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств», – передает РИА «Новости» слова Титова.

По словам потерпевшего, он пригласил девушку к себе в квартиру, а через некоторое время обнаружил пропажу денег. При этом африканская гостья покинула квартиру через окно.



Полицейские задержали девушку в Подмосковье, изъяли украденные деньги и возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее приезжий из Воронежа пожаловался в полицию Москвы на плохую работу проститутки.