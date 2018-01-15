Spiegel поместил Трампа на низшую ступень эволюции

Немецкий журнал Spiegel разместил на своей обложке очередную карикатуру на американского президента Дональда Трампа, изобразив политика на нижней ступени «Марша прогресса», знаменитого рисунка об этапах эволюции.

Карикатура на Трампа появилась на обложке журнала 13 января, сообщает Twitter издания.

#FireandFury, Feuer und Zorn: Der neue SPIEGEL ist da. Themen: Ende der Sondierungen / neue Finanzprobleme bei Lionel #Messi / Unterhaltsgesetz. Ab sofort digital, ab morgen am Kiosk: https://t.co/UrAjdJM7P9 pic.twitter.com/jRpAwu2Mnw — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 12 января 2018 г.

Журнал Spiegel регулярно публикует карикатуры на американского лидера. В августе 2017 года Spiegel вышел с обложкой, на которой Трамп изображен членом Ку-клукс-клана.

В июне Spiegel поместил на обложку Трампа, играющего Землей в гольф. В марте журнал разместил на обложке своего номера карикатуру на президента России Владимира Путина «с шевелюрой Трампа».