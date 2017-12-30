Сирия решила стать крупным транзитером энергоресурсов из Азии в Европу

В Дамаске намерены сделать Сирию связующим звеном между потребителями и поставщиками энергоресурсов в Азии и Европе, заявил министр нефти Сирии Али Ганим.

Ганим сообщил, что сирийские власти собираются «максимально использовать стратегическое расположение Сирии, как страну на пути, связывающем страны Азии, добывающими нефть и газ, и странами Европы, потребляющими их», передает РИА «Новости».

По словам министра, Дамаск хочет использовать то, что «страны Ближнего Востока владеют 40% мировых запасов природного газа, в то время как страны западной Европы нуждаются в импорте 85% газа», и потому планируется мотивировать «соседние страны и мировые компании на строительство магистралей для транспортировки энергоресурсов через Сирию».

По мнению властей САР, это окажет положительное влияние «на обеспечение электроэнергией Сирии и на экономике страны в целом».

Ганим добавил, что на данный момент возобновляются работы над приостановленными из-за войны проектами, связанными с транспортировкой нефти и газа. Одним из таких проектов является газовый поток, идущий из Ирана в Ирак через Сирию и дальше в Европу.

Напомним, в октябре в Сирии подсчитали потери нефтяной отрасли за время войны.