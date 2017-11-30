Мужчину зарезали на новогоднем корпоративе в Москве

Тело мужчины было обнаружено в павильоне на проспекте Мира в Москве, где сотрудники одной из столичных компаний праздновали Новый год.

Выяснилось, что во время вечеринки между двумя мужчинами произошел конфликт.

В результате один из конфликтующих получил колото-резаное ранение, от которого скончался на месте, передает Рен-ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.