Собянин озвучил название третьего пересадочного контура московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третий пересадочный контур подземки получит название «Большая кольцевая линия».

«Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант – «Большая кольцевая линия». Его выбрали сами москвичи на портале «Активный гражданин». Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так», – написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Третий пересадочный контур будет включать 31 станцию с 21 пересадкой на другие станции метро и МЦК, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти летом 2018 года рассмотрят возможность создания новых радиальных линий метрополитена.