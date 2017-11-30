Захаровой присвоен новый дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин присвоил новые дипломатические ранги ряду дипломатов, в том числе официальному представителю МИД Марии Захаровой, которая стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса.

Текст указа президента, в котором говорится о предоставлении новых дипломатических рангов, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Захарова находилась в ранге чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Ранг чрезвычайного и полномочного посла получили посол по особым поручениям МИД Владимир Барбин, посол в Иране Леван Джагарян, замминистра энергетики Юрий Сентюрин, а также посол в Катаре Нурмахмад Холов.

Отметим, что в январе 2017 года Путин наградил Захарову Орденом Дружбы.