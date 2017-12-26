Песков прокомментировал изображение Путина в символике Putin Team

Использование изображений президента Владимира Путина в символике общественного движения Putin Team – это проявление популярности и поддержки главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это же не первый случай, когда используются изображения Владимира Путина. Это, скорее, проявление его популярности. И, безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, тех, кто поддерживает то, что Путин делает, тех, кто верит в будущее президента и будущее кандидата, поэтому в данном случае это проявление поддержки президента Путина», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к использованию изображения Путина на экипировке, которую разработало движение Putin Team, передает РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что по результатам голосования, завершившегося в ночь на понедельник, 25 декабря, в движении Putin Team выбрали фирменную символику.

Напомним, к хоккеисту Александру Овечкину, который в ноябре озвучил идею создания «ради страны» движения «Команда Путина», присоединились его коллеги Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, а также другие спортсмены и тренеры – Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский и Валерий Газзаев.