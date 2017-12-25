Выбрана фирменная символика Putin Team

По результатам голосования, завершившегося в ночь на понедельник, 25 декабря, в движении Putin Team выбрали фирменную символику, сообщили в пресс-службе организации.

В сообщении на сайте Putin Team говорится, что в финал прошли три работы – Сергея Алферова, Николая Леванова и Валерия Хорохордина.

«Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов», – сообщили в Putin Team.

Стиль Сергея Алферова отличается лаконичностью и включает исключительно подписи бело-красной расцветки на черном фоне. Валерий Хорохордин использует те же цвета, но надписи выполнены в славянском стиле. В работах Николая Леванова сделан акцент на сочетании ярких красного и бирюзовых цветов, использованы фотографии российского президента, а шрифт обладает более мягкой формой.

Движение Putin Team @ovi8 с середины ноября выбирало символику. Дизайн, разработанный тремя финалистами, нанесут на экипировку и сувенирную продукцию. pic.twitter.com/DKnte0yKSJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2017 г.

Напомним, конкурс по созданию фирменного стиля Putin Team был запущен 24 ноября Александром Овечкиным. На днях Овечкин предложил подписчикам своего Instagram поучаствовать в новогодней эстафете «Поздравь страну», пятерых победителей которой ждут ценные призы от хоккеиста.

Напомним, к Овечкину, который в ноябре озвучил идею создания «ради страны» движения «Команда Путина», присоединились его коллеги Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, а также другие спортсмены и тренеры – Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский и Валерий Газзаев.