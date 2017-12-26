Московским аэропортам предсказали исчезновение очередей

Два крупных столичных аэропорта – Шереметьево и Домодедово – в 2018 году значительно расширят и улучшат аэровокзальные комплексы, что позволит уменьшить очереди на входах в терминалы, перед регистрационными стойками и в зонах прохождения погранконтроля.

В Шереметьево уже весной откроется новый терминал В и межтерминальный подземный переход. Новый терминал рассчитан на 20 млн пассажиров в год, он позволит увеличить общую пропускную способность до 58 млн человек в год, пишут «Известия».

Кроме того, новый межтерминальный подземный переход сократит время пути между Северным и Южным терминальным комплексом до пяти минут.

Аэропорт Домодедово, в свою очередь, запустит к началу ЧМ-2018 пассажирский терминал Т2, который позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 45 млн пассажиров в год.

Там появятся 100 дополнительных регистрационных стоек и 40 новых киосков саморегистрации. Будут автоматизированы выходы на посадку - пассажиры смогут приложить к сканеру напечатанный талон или QR-код на экране мобильного устройства.

Также в Домодедово заработает единая пит-система, которая в три раза ускорит обслуживание воздушных судов.

Специалисты считают, что в такой ситуации значительно обострится конкуренция между аэропортами – они соревнуются за право обслуживать самолеты таких перевозчиков, как «Россия» и Emirates Airlines.

Однако в выигрыше в первую очередь будут пассажиры, считает заместитель председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов.

По его мнению, в аэропорты Москвы могут прийти европейские компании-лоукостеры, «для которых важна скорость оборота воздушных судов», что, в итоге, расширит список городов, куда будут летать самолеты из столицы, а также снизит цену авиабилетов.

Кроме того, Зотов предположил, что исчезнут очереди на входах в терминалы, перед регистрационными стойками и в зонах прохождения погранконтроля.

Ранее в столичном департаменте строительства назвали сроки строительства метро в аэропорт Внуково.