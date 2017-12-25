СМИ: Власти Петербурга подарили детям сломанные наушники для iPhone

Правительство Санкт-Петербурга закупило для детей из социального центра 2,5 тыс. наушников для iPhone, позже выяснилось, что среди них есть бракованные, сообщают СМИ.

Партия наушников Beats поступила на прошлой неделе на всех подопечных, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников одного из социальных центров Петербурга. Сообщается, что дети почти сразу стали жаловаться на нерабочее состояние некоторых наушников. Сотрудники центра проверили все наушники из партии и выяснили, что около 10% поступивших аксессуаров не работают.

Отмечено, что поставщиком наушников выступил предприниматель Алексей Аранович, экс-президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества и профессор кафедры истории и теории искусств СПГУТД. Закупка наушников стоила 4 млн рублей из городского бюджета.

Пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщила, что все наушники с дефектами будут заменены подрядчиком по гарантии.