«УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

«УМНАЯ SREDA» – завод по переработке шин полного цикла: от утилизации покрышек до производства резиновой плитки для детских площадок и пластикового вторсырья по технологии приготовления полимерпесчаной смеси. Компания создана в 2018 году. Ее основатель – Алексей Чехранов, а годовой оборот компании уже составляет 16 млн рублей.

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