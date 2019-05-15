«Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

«Mobydick» – необычный бренд детской одежды в виде игрушек-трансформеров, а также непромокаемой одежды и аксессуаров для активной городской жизни и путешествий. Компания создана в 2018 году в Санкт-Петербурге. Основатели компании – Александр и Серафима Блохины. Штат работников – всего 6 человек, но их годовой уже оборот составляет 12 млн рублей.

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