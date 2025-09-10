  • Новость часаЭксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 11:40 • Справки

    БТР-90 – бронемашина нового поколения

    БТР-90 – бронемашина нового поколения
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    БТР-90 – российский колесный бронетранспортер, разработанный в 1990-е годы как глубоко модернизированная версия предыдущих моделей семейства бронемашин. Его создание стало ответом на изменившиеся условия современной войны и требования к мобильной и хорошо защищенной технике. БТР-90 получил усовершенствованную конструкцию, мощное вооружение и высокую проходимость, что сделало его эффективным как в миротворческих, так и в боевых операциях. Несмотря на ограниченное распространение, машина остается важным этапом в развитии российской бронетехники.

    История и предпосылки к созданию

    К концу 1980-х годов большинство колесных бронетранспортёров, находившихся на вооружении Советской армии, уже не соответствовали требованиям времени. Особенно это касалось защиты экипажа, вооружения и общей эргономики. БТР-80, несмотря на популярность, имел ограниченные возможности модернизации. Военные эксперты и инженеры начали активно обсуждать необходимость создания совершенно новой машины, которая могла бы противостоять современным угрозам и адаптироваться под условия как городской войны, так и маневренных операций на открытой местности.

    Решение о создании нового бронетранспортера было принято в начале 1990-х годов. Работы были поручены Арзамасскому машиностроительному заводу, имеющему богатый опыт в разработке бронетехники. Основной задачей было создать платформу, способную не только перевозить личный состав, но и активно поддерживать его огнем. Кроме того, в задачу входила интеграция модульных решений, позволяющих в перспективе адаптировать машину под разные типы вооружений и оснащения без полной переделки конструкции.

    Проектирование началось в 1992 году при участии ведущих специалистов предприятия и Министерства обороны. Особое внимание уделялось повышению уровня защищенности как броневой, так и от средств массового поражения. Также учитывался зарубежный опыт. Аналоги из стран НАТО всё чаще демонстрировали способность действовать автономно и с высокой степенью живучести на поле боя. Эти тенденции оказали заметное влияние на проектную философию БТР-90, делая его концептуально более гибким.

    К 1994 году был собран первый опытный образец новой машины, получившей индекс ГАЗ-5923. Он сразу привлек внимание как военных, так и инженеров своим внешним видом, увеличенными габаритами и мощным вооружением. БТР-90 демонстрировался на выставках, но его принятие на вооружение откладывалось из-за ряда факторов: нехватки финансирования, сложностей с унификацией компонентов и отсутствия окончательной концепции использования. Тем не менее проект развивался и продолжал совершенствоваться в течение последующих лет.

    Конструкция и боевые возможности БТР-90

    БТР-90 был создан на новой колесной платформе с формулой 8х8, что обеспечило ему повышенную проходимость и устойчивость на различных типах местности. Его габариты составляют: длина – 7,7 м, ширина – 3 м, высота – около 2,8 м, а боевая масса достигает 20,9 т. Такое увеличение размеров по сравнению с БТР-80 было обусловлено усиленным бронированием, расширенным внутренним пространством и необходимостью размещения более мощного вооружения. Экипаж состоит из трех человек: командира, водителя и стрелка, а десантное отделение рассчитано на восемь военнослужащих. Внутри десантники размещаются лицом по ходу движения, что повышает удобство и безопасность при высадке.

    Конструкция машины предусматривает усиленную бронезащиту, которая способна выдерживать попадание пуль калибра 14,5 мм в лобовой проекции и 12,7 мм – в борта. Лобовая броня имеет рациональные углы наклона, что дополнительно снижает вероятность пробития. Десантный отсек оборудован откидными сиденьями и индивидуальными бойницами для стрельбы. Для входа и выхода предусмотрены боковые и верхние люки, что облегчает эвакуацию под огнем. БТР-90 также оснащен системой защиты от оружия массового поражения и системой автоматического пожаротушения, что повышает его живучесть на поле боя.

    Вооружение БТР-90 представляет собой мощный комплекс, аналогичный установленному на БМП-2. Основным калибром является автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, имеющая боекомплект 500 выстрелов. Она способна вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям на расстоянии до 4 км. Пушка стабилизирована в двух плоскостях, что позволяет вести прицельную стрельбу в движении. Вспомогательное вооружение включает пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и два ПТУР комплекса «Конкурс», способных поражать бронетехнику на дальности до 4 км. Управление огнем осуществляется с помощью прицельного комплекса с дневным и ночным режимом.

    Машина оснащена дизельным двигателем УТД-29 мощностью 510 л. с., который обеспечивает БТР-90 максимальную скорость до 100 км/ч по шоссе. Запас хода достигает 800 км, что делает бронетранспортер пригодным для длительных рейдов без дозаправки. Подвеска – независимая, с торсионными элементами и гидравлическими амортизаторами, обеспечивающая высокую плавность хода. БТР-90 способен преодолевать рвы до 2 м шириной, вертикальные стенки высотой до 0,5 м и подниматься на уклоны до 30°. Он также обладает амфибийными качествами. На воде движется со скоростью до 9 км/ч благодаря водометному движителю, что делает его универсальным в различных климатических и географических условиях.

    Модификации и развитие проекта

    Проект БТР-90, начатый в 1990-х годах, изначально задумывался как основа для создания семейства бронетехники нового поколения. После создания и демонстрации первого прототипа машина прошла серию испытаний, в ходе которых выявлялись как достоинства, так и проблемные места конструкции. Арзамасские инженеры продолжили работу над усовершенствованием машины, параллельно разрабатывая альтернативные конфигурации. Одной из ключевых целей было повышение уровня автоматизации, улучшение эргономики и внедрение современных систем наблюдения и управления боем.

    Наиболее известной модификацией стала версия под названием БТР-90 «Росток». Она получила комплекс модернизаций, включавших тепловизионные прицелы, улучшенную систему стабилизации вооружения и цифровую систему управления огнем. Также были доработаны подвеска и трансмиссия, что повысило надежность машины при длительной эксплуатации. Одной из особенностей «Ростка» стало наличие улучшенных средств связи и навигации, соответствующих требованиям XXI века. Всё это позволило повысить точность и координацию действий экипажа в боевых условиях.

    Несмотря на достигнутые успехи, БТР-90 так и не был принят на вооружение в массовом порядке. Министерство обороны Российской Федерации рассматривало варианты дальнейшего развития бронетехники и в конечном итоге сделало ставку на более современные платформы. В 2011 году официально было объявлено об отказе от серийного производства БТР-90. Одной из причин стала высокая стоимость проекта, а также недостаточная степень унификации с уже существующими образцами техники, что затрудняло логистику и обучение личного состава.

    Тем не менее опыт, накопленный в ходе разработки БТР-90 и его модификаций, не пропал даром. Технические решения, отработанные в рамках этого проекта, были частично использованы при создании новых бронемашин, в том числе на платформе «Бумеранг». Некоторые наработки нашли применение и в модернизации существующих моделей бронетехники. Таким образом, БТР-90 стал важным этапом в развитии отечественного бронетанкового машиностроения, даже несмотря на то, что не вошел в серийное производство.

    Распространение и участие в конфликтах

    Несмотря на амбициозные замыслы разработчиков, БТР-90 так и не стал серийной машиной в Вооруженных силах Российской Федерации. Он прошел только опытную эксплуатацию и войсковые испытания, по итогам которых было принято решение отказаться от его массового производства. Это ограничило возможности его распространения как внутри страны, так и за ее пределами. Отсутствие официального статуса принятой на вооружение техники сделало БТР-90 малопривлекательным вариантом для потенциальных иностранных покупателей, особенно в условиях растущей конкуренции на рынке бронетехники.

    Попытки представить БТР-90 на международной арене предпринимались неоднократно. Машина экспонировалась на крупных военно-технических форумах, таких как МАКС, IDEX и Russia Arms Expo, где демонстрировалась как пример перспективной отечественной бронетехники. Но несмотря на внешний интерес со стороны специалистов и военных атташе, реальных контрактов на поставку этой модели заключено не было. Основной проблемой оставалась высокая стоимость машины и отсутствие серийного производства, что делало ее поставки экономически и логистически нецелесообразными для иностранных заказчиков.

    В боевых действиях БТР-90 участия не принимал. Все имеющиеся экземпляры (а их по разным данным было построено около 10–12 единиц), использовались исключительно в рамках испытаний, показов и учебных мероприятий. Некоторая часть машин поступила в военные учебные заведения для ознакомления курсантов с современными техническими решениями в области бронетехники. В условиях реального конфликта БТР-90 никогда не применялся, что также стало одним из факторов отсутствия интереса со стороны зарубежных армий, предпочитающих проверенные в боях платформы.

    Тем не менее разработка БТР-90 сыграла важную роль в формировании технической базы и концептуальных подходов к созданию бронетехники нового поколения. Уроки, извлеченные из работы над проектом, нашли отражение в платформе «Бумеранг» и других современных образцах. Особенно ценной оказалась наработка в области сочетания высокой огневой мощи, подвижности и защиты. Хоть БТР-90 не получил боевого применения, его влияние на развитие бронетанковой отрасли России оказалось значимым и долговременным.

    БТР-90 в наши дни

    На сегодняшний день БТР-90 остается важным примером переходной модели в развитии российской бронетехники. Хоть серийное производство этой машины так и не началось, многие технические решения, впервые реализованные в ее конструкции, стали основой для новых проектов. В частности, принципы модульного бронирования, размещения десанта, а также автоматизированные системы управления вооружением были заимствованы при создании платформы «Бумеранг» и других современных бронетранспортеров. Таким образом, БТР-90 сыграл роль лаборатории для отработки новых технологий.

    Некоторые построенные экземпляры БТР-90 до сих пор находятся в распоряжении Министерства обороны России и применяются в научно-исследовательских целях. На базе этой машины проводятся испытания новых образцов вооружения, связи и защиты. Кроме того, БТР-90 иногда демонстрируется на военно-технических выставках и форумах в качестве примера высокотехнологичной разработки своего времени. Его используют также для оценки эргономики, компоновки и взаимодействия различных систем в условиях, приближенных к боевым, что делает его полезным ресурсом даже вне серийного производства.

    В учебных заведениях Министерства обороны БТР-90 используется как учебный образец для подготовки курсантов и студентов военных академий. Машина позволяет наглядно изучать принципы организации внутреннего пространства бронетехники, функционирование подвески, трансмиссии и вооружения. Это особенно важно для будущих инженеров, которым предстоит заниматься модернизацией существующих систем и созданием новых. Благодаря наличию действующих экземпляров БТР-90 учащиеся получают возможность работать с техникой, которая сочетает классические и инновационные решения.

    Несмотря на ограниченное применение, БТР-90 остается заметным звеном в эволюции российского бронетанкового машиностроения. Он олицетворяет собой этап перехода от советской школы к современным подходам, ориентированным на цифровизацию, автоматизацию и улучшение защиты экипажа. Даже спустя десятилетия после создания БТР-90 продолжает выполнять важную функцию как технический, учебный и исследовательский ресурс. Его вклад в развитие отрасли оценивается как значимый, особенно в контексте перехода к машинам нового поколения.

    Интересные факты: уникальный факт из жизни БТР-90 связан с его демонстрацией на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби в 2001 году. Во время показа машина неожиданно привлекла внимание специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов не только из-за своих технических характеристик, но и благодаря способности двигаться задним ходом почти с той же скоростью, что и вперед – до 40 км/ч. Это стало возможным благодаря усовершенствованной трансмиссии и мощному дизельному двигателю.

    Такая особенность вызвала живой интерес у зарубежных военных, так как повышала выживаемость машины при боевых маневрах. Несмотря на впечатление, сделку заключить не удалось, но эпизод прочно вошел в историю как редкий случай, когда высокая скорость движения назад стала предметом особого внимания на выставке.

    Вывод

    БТР-90 не стал серийной машиной, но его значение нельзя недооценивать. Он стал своего рода «переходным звеном» между советскими бронетранспортерами и современными образцами, соответствующими новым требованиям к мобильности, защищенности и универсальности. Технические решения, опробованные на этой машине, легли в основу последующих разработок и позволили накопить важный опыт в области проектирования тяжелых колесных бронемашин. БТР-90 остался в истории как амбициозный и перспективный, но так и не реализованный полностью проект.

    Главное
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Умерла Агнесса Петерсон
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

