Вознесение Господне: суть праздника, что можно и нельзя делать, приметы и традиции

Tекст: Ольга Никитина

Суть Вознесения Господня

Суть праздника заключается в воспоминании о вознесении Иисуса Христа на небо после Его славного Воскресения. Как повествуют Священные Писания, а именно Евангелия от Луки и Марка, а также Деяния святых апостолов, Спаситель после Своей победы над смертью в течение сорока дней являлся Своим ученикам, укрепляя их веру и подготавливая к принятию Святого Духа. В завершение Своего земного служения Господь собрал апостолов на Елеонской горе близ Вифании, благословил их и на их глазах начал возноситься в небеса, пока облако не скрыло Его от их взоров.

Это вознесение стало не просто физическим удалением Христа с земли, но и Его прославлением, «восседанием одесную Бога Отца», открыв тем самым путь в Царствие Небесное для всего человечества. Православные верят, что Христос своим вознесением показал, что человеческая природа, соединенная с Божественной, обрела вечную жизнь и славу.

Что принято делать в праздник Вознесения

Вознесение Господне – это особый день, наполненный духовной радостью и глубоким смыслом. Чтобы провести его благочестиво и в соответствии с церковными установлениями, верующим рекомендуется обратить внимание на следующие важные аспекты:

Посетить богослужение (всенощное бдение накануне и литургию утром)

Посещение храма является центральным элементом празднования Вознесения. Накануне праздника, вечером среды, совершается торжественное всенощное бдение, которое включает чтение Священного Писания, песнопения, посвященные Вознесению Христа, и каждение храма. Это богослужение подготавливает верующих к самому дню праздника, погружая в его духовную атмосферу.

Утром же, в четверг, совершается Божественная литургия – главное христианское богослужение, во время которого верующие имеют возможность соединиться с Христом в Таинстве Евхаристии. Участие в этих богослужениях позволяет глубже прочувствовать величие события Вознесения и вознести свои молитвы вместе с Церковью.

Причаститься Святых Христовых Таин

Если позволяет духовное состояние и есть благословение духовника, принятие Святых Христовых Таин (Причастие) в день Вознесения является особенно благодатным. Предварительная подготовка через молитву, пост (если соблюдался ранее в пасхальный период) и исповедь помогают верующему очистить свою душу и с благоговением принять Тело и Кровь Спасителя. Причастие в такой значимый господний праздник способствует духовному возрастанию и единению с Христом, вознесшимся на небеса.

Прочитать Евангелие (Лк. 24:50-53, Деян. 1:9-12)

Обращение к Священному Писанию, повествующему о событии Вознесения, помогает глубже понять его исторический и богословский смысл. Отрывок из Евангелия от Луки (Лк. 24:50-53) описывает последние минуты пребывания воскресшего Христа с учениками на земле и само Его вознесение. Книга Деяний святых апостолов (Деян. 1:9-12) продолжает этот рассказ, описывая реакцию апостолов и явление ангелов, возвестивших о Втором пришествии Спасителя. Чтение этих отрывков в домашней обстановке или во время богослужения позволяет сердцем прикоснуться к этому ключевому моменту новозаветной истории.

Помолиться за близких

Вознесение Господне – это время духовного единения не только с Богом, но и друг с другом. Вознесение Христа открыло путь на небеса для всего человечества, поэтому в этот день особенно важно вознести молитвы за своих родных и близких – живых и усопших. Просить Господа о здравии, спасении и благополучии для тех, кто нам дорог, является важной частью празднования. Можно слушать утренние и вечерние молитвы о своих близких, а также возносить личные прошения.

Устроить скромную праздничную трапезу

Поскольку праздник Вознесения приходится на период после Светлой Пасхи, пост в этот день отменяется. Верующие могут разделить радость праздника за скромной трапезой в кругу семьи и друзей. Важно помнить, что целью праздничного застолья является не чревоугодие, а братское общение и выражение общей радости о Вознесении Спасителя. Умеренность и благодарность за дарованную пищу должны быть главными принципами праздничного стола.

Что нельзя делать в Вознесение

Чтобы не омрачить светлый праздник Вознесения Господня и провести его в соответствии с христианскими принципами, следует избегать следующих действий:

Ссориться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем

Праздник Вознесения – это время мира, радости и духовного подъема. Недопустимо омрачать этот светлый день ссорами, руганью, сквернословием или излишним употреблением алкогольных напитков. Такие действия противоречат духу праздника и христианским заповедям о любви, смирении и благочестии.

Заниматься тяжелым физическим трудом, если это не необходимо

Хотя Церковь и не устанавливает строгого запрета на работу в Вознесение, рекомендуется воздержаться от тяжелого физического труда, особенно если есть возможность посвятить этот день молитве и посещению богослужения. Если работа не является неотложной, лучше отложить ее, чтобы сосредоточиться на духовном смысле праздника и провести время в богоугодных размышлениях.

Венчаться (в двунадесятые праздники Таинство брака не совершается)

Согласно церковному уставу, Таинство брака не совершается в дни двунадесятых праздников, к которым относится и Вознесение Господне. Это связано с особым торжеством и духовной сосредоточенностью, которые характерны для этих великих дней церковного года. Венчание лучше перенести на другой день, чтобы ничто не отвлекало от полноты праздничного богослужения и духовной радости.

Народные приметы на Вознесение

Открыть купальный сезон

Считалось, что после Вознесения весна окончательно уступает место лету, и земля прогревается настолько, что водоемы становятся безопасными для купания. Верили, что после сорокового дня после Пасхи заморозков больше не будет, поэтому можно смело открывать купальный сезон в реках и озерах. Эта примета связана с природными циклами и сменой времен года.

Готовить особую выпечку – «лесенки»

Существует традиция выпекать пирожки или булочки в форме лесенки, либо украшать обычные пироги полосками теста, имитирующими перекладины. Эти «лесенки» символизируют Вознесение Христа на небеса. Количество перекладин часто связывают с числом небес в Апокалипсисе – семь. Такая выпечка являлась не только праздничным угощением, но и символическим напоминанием о духовном значении дня.

Устраивать праздничную трапезу без поста

Поскольку Вознесение всегда приходится на четверг и следует за пасхальным периодом, пост в этот день отменяется. На праздничном столе могли присутствовать разнообразные блюда, включая мясные, рыбные и молочные, а также умеренное количество алкоголя. Главным украшением стола считался пирог, украшенный изображением лестницы.

Помогать ближним

В память о том, что Иисус Христос после своего воскресения являлся людям в образе нищего странника, на Вознесение принято проявлять милосердие и помогать нуждающимся. Этот день считался благоприятным для совершения пожертвований и занятия благотворительностью.

Что по народным приметам нельзя делать на Вознесение?

Заниматься домашним трудом

Существует поверье, что в большие церковные праздники не следует заниматься уборкой, стиркой и другой домашней работой. Считалось, что дом необходимо привести в порядок заранее, чтобы встретить Вознесение в чистоте, а в сам праздничный день любые подобные занятия могут принести несчастье. В частности, запрещалось выметать пыль и выносить мусор.

Ругаться, злословить и грустить

Вознесение считается радостным праздником, поэтому негативные эмоции, ссоры и плохое настроение в этот день не приветствовались. Верили, что следует очистить свои мысли, посвятить день светлым размышлениям и добрым делам.

Приветствовать словами «Христос воскресе!»

Это приветствие уместно только на Пасху и в течение последующих сорока дней. Вознесение знаменует окончание пасхального периода, поэтому с этого дня приветствие меняется.

Погодные приметы на Вознесение

– Дождь и гроза на Вознесение считались предвестниками плохого урожая и болезней.

– Хорошая погода в этот день, напротив, сулила урожай овощей, фруктов и злаков.

– Утренняя роса считалась целебной, по ней советовали пройтись босиком для избавления от недугов.

– Вознесенский дождь предвещал грозовой день Ильи Пророка (2 августа).

Важно помнить, что многие народные приметы являются частью фольклора и не имеют прямого отношения к церковным установлениям.

Главные вопросы и ответы о Вознесении Господнем

Можно ли стричься в день Вознесения?

Да, стричься можно. Церковь не накладывает запретов на бытовые дела, включая гигиенические процедуры. Однако важно помнить, что главное в праздник – участие в богослужении. Если есть возможность, лучше посетить храм, а стрижку перенести на другое время.

Разрешено ли читать Псалтирь от Пасхи до Вознесения?

Да, чтение Псалтири разрешено с Антипасхи (первое воскресенье после Пасхи) и до Вознесения. Единственный период, когда Псалтирь не читают – от Великого Четверга до Фоминой недели.

Можно ли работать в Вознесение?

Да, работать можно. Поскольку праздник всегда выпадает на четверг, многие верующие не могут взять выходной. Главное – не забывать о духовной стороне дня: посетить храм, помолиться, прочитать Евангелие.

Можно ли поминать усопших в Вознесение?

В сам праздник панихиды не служатся, но молиться за умерших можно дома. Для особого поминовения лучше выбрать Троицкую родительскую субботу (ближайший день поминовения после Вознесения).

Есть ли пост перед Вознесением?

Нет, в день праздника поста нет. Разрешена любая пища, включая мясо и молочные продукты.

Почему Вознесение всегда в четверг?

Потому что оно отмечается ровно на 40-й день после Пасхи, а Пасха всегда в воскресенье. Отсчет ведется от Светлого Христова Воскресения, и 40-й день неизменно попадает на четверг.

Как празднуют Вознесение в других странах?

– В Германии выпускают голубей как символ вознесения Христа.

– В Финляндии жгут костры и поют народные песни.

– В католических странах поднимают статую Христа к потолку храма.

Богословское значение Вознесения Господня

В заключение стоит отметить, что Вознесение Господне – это не только воспоминание о прошлом событии, но и важное напоминание о будущем Царствии Небесном, открытом для каждого верующего. Это праздник надежды, веры и вечной жизни, призывающий людей к духовному совершенствованию. Слушая утренние и вечерние молитвы в этот день, православные укрепляют веру и стремятся к утренней заре вечной жизни.