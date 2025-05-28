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    28 мая 2025, 11:20 • Справки

    Вознесение Господне: суть праздника, что можно и нельзя делать, приметы и традиции

    Вознесение Господне: суть праздника, что можно и нельзя делать, приметы и традиции
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    На сороковой день после торжества Светлой Пасхи православный мир отмечает Вознесение Господне – значимое событие новозаветной истории, несущее глубокий духовный смысл. В 2025 году этот праздник приходится на 29 мая, четверг, завершая собой период молитвы от Пасхи до Вознесения. Это время особого духовного ликования, начавшегося с Пасхи и подводящего верующих к порогу Пятидесятницы – Дня Святой Троицы.

    Суть Вознесения Господня

    Суть праздника заключается в воспоминании о вознесении Иисуса Христа на небо после Его славного Воскресения. Как повествуют Священные Писания, а именно Евангелия от Луки и Марка, а также Деяния святых апостолов, Спаситель после Своей победы над смертью в течение сорока дней являлся Своим ученикам, укрепляя их веру и подготавливая к принятию Святого Духа. В завершение Своего земного служения Господь собрал апостолов на Елеонской горе близ Вифании, благословил их и на их глазах начал возноситься в небеса, пока облако не скрыло Его от их взоров.

    Это вознесение стало не просто физическим удалением Христа с земли, но и Его прославлением, «восседанием одесную Бога Отца», открыв тем самым путь в Царствие Небесное для всего человечества. Православные верят, что Христос своим вознесением показал, что человеческая природа, соединенная с Божественной, обрела вечную жизнь и славу.

    Что принято делать в праздник Вознесения

    Вознесение Господне – это особый день, наполненный духовной радостью и глубоким смыслом. Чтобы провести его благочестиво и в соответствии с церковными установлениями, верующим рекомендуется обратить внимание на следующие важные аспекты:

    Посетить богослужение (всенощное бдение накануне и литургию утром)

    Посещение храма является центральным элементом празднования Вознесения. Накануне праздника, вечером среды, совершается торжественное всенощное бдение, которое включает чтение Священного Писания, песнопения, посвященные Вознесению Христа, и каждение храма. Это богослужение подготавливает верующих к самому дню праздника, погружая в его духовную атмосферу.

    Утром же, в четверг, совершается Божественная литургия – главное христианское богослужение, во время которого верующие имеют возможность соединиться с Христом в Таинстве Евхаристии. Участие в этих богослужениях позволяет глубже прочувствовать величие события Вознесения и вознести свои молитвы вместе с Церковью.

    Причаститься Святых Христовых Таин

    Если позволяет духовное состояние и есть благословение духовника, принятие Святых Христовых Таин (Причастие) в день Вознесения является особенно благодатным. Предварительная подготовка через молитву, пост (если соблюдался ранее в пасхальный период) и исповедь помогают верующему очистить свою душу и с благоговением принять Тело и Кровь Спасителя. Причастие в такой значимый господний праздник способствует духовному возрастанию и единению с Христом, вознесшимся на небеса.

    Прочитать Евангелие (Лк. 24:50-53, Деян. 1:9-12)

    Обращение к Священному Писанию, повествующему о событии Вознесения, помогает глубже понять его исторический и богословский смысл. Отрывок из Евангелия от Луки (Лк. 24:50-53) описывает последние минуты пребывания воскресшего Христа с учениками на земле и само Его вознесение. Книга Деяний святых апостолов (Деян. 1:9-12) продолжает этот рассказ, описывая реакцию апостолов и явление ангелов, возвестивших о Втором пришествии Спасителя. Чтение этих отрывков в домашней обстановке или во время богослужения позволяет сердцем прикоснуться к этому ключевому моменту новозаветной истории.

    Помолиться за близких

    Вознесение Господне – это время духовного единения не только с Богом, но и друг с другом. Вознесение Христа открыло путь на небеса для всего человечества, поэтому в этот день особенно важно вознести молитвы за своих родных и близких – живых и усопших. Просить Господа о здравии, спасении и благополучии для тех, кто нам дорог, является важной частью празднования. Можно слушать утренние и вечерние молитвы о своих близких, а также возносить личные прошения.

    Устроить скромную праздничную трапезу

    Поскольку праздник Вознесения приходится на период после Светлой Пасхи, пост в этот день отменяется. Верующие могут разделить радость праздника за скромной трапезой в кругу семьи и друзей. Важно помнить, что целью праздничного застолья является не чревоугодие, а братское общение и выражение общей радости о Вознесении Спасителя. Умеренность и благодарность за дарованную пищу должны быть главными принципами праздничного стола.

    Что нельзя делать в Вознесение

    Чтобы не омрачить светлый праздник Вознесения Господня и провести его в соответствии с христианскими принципами, следует избегать следующих действий:

    Ссориться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем

    Праздник Вознесения – это время мира, радости и духовного подъема. Недопустимо омрачать этот светлый день ссорами, руганью, сквернословием или излишним употреблением алкогольных напитков. Такие действия противоречат духу праздника и христианским заповедям о любви, смирении и благочестии.

    Заниматься тяжелым физическим трудом, если это не необходимо

    Хотя Церковь и не устанавливает строгого запрета на работу в Вознесение, рекомендуется воздержаться от тяжелого физического труда, особенно если есть возможность посвятить этот день молитве и посещению богослужения. Если работа не является неотложной, лучше отложить ее, чтобы сосредоточиться на духовном смысле праздника и провести время в богоугодных размышлениях.

    Венчаться (в двунадесятые праздники Таинство брака не совершается)

    Согласно церковному уставу, Таинство брака не совершается в дни двунадесятых праздников, к которым относится и Вознесение Господне. Это связано с особым торжеством и духовной сосредоточенностью, которые характерны для этих великих дней церковного года. Венчание лучше перенести на другой день, чтобы ничто не отвлекало от полноты праздничного богослужения и духовной радости.

    Народные приметы на Вознесение

    Открыть купальный сезон

    Считалось, что после Вознесения весна окончательно уступает место лету, и земля прогревается настолько, что водоемы становятся безопасными для купания. Верили, что после сорокового дня после Пасхи заморозков больше не будет, поэтому можно смело открывать купальный сезон в реках и озерах. Эта примета связана с природными циклами и сменой времен года.

    Готовить особую выпечку – «лесенки»

    Существует традиция выпекать пирожки или булочки в форме лесенки, либо украшать обычные пироги полосками теста, имитирующими перекладины. Эти «лесенки» символизируют Вознесение Христа на небеса. Количество перекладин часто связывают с числом небес в Апокалипсисе – семь. Такая выпечка являлась не только праздничным угощением, но и символическим напоминанием о духовном значении дня.

    Устраивать праздничную трапезу без поста

    Поскольку Вознесение всегда приходится на четверг и следует за пасхальным периодом, пост в этот день отменяется. На праздничном столе могли присутствовать разнообразные блюда, включая мясные, рыбные и молочные, а также умеренное количество алкоголя. Главным украшением стола считался пирог, украшенный изображением лестницы.

    Помогать ближним

    В память о том, что Иисус Христос после своего воскресения являлся людям в образе нищего странника, на Вознесение принято проявлять милосердие и помогать нуждающимся. Этот день считался благоприятным для совершения пожертвований и занятия благотворительностью.

    Что по народным приметам нельзя делать на Вознесение?

    Заниматься домашним трудом

    Существует поверье, что в большие церковные праздники не следует заниматься уборкой, стиркой и другой домашней работой. Считалось, что дом необходимо привести в порядок заранее, чтобы встретить Вознесение в чистоте, а в сам праздничный день любые подобные занятия могут принести несчастье. В частности, запрещалось выметать пыль и выносить мусор.

    Ругаться, злословить и грустить

    Вознесение считается радостным праздником, поэтому негативные эмоции, ссоры и плохое настроение в этот день не приветствовались. Верили, что следует очистить свои мысли, посвятить день светлым размышлениям и добрым делам.

    Приветствовать словами «Христос воскресе!»

    Это приветствие уместно только на Пасху и в течение последующих сорока дней. Вознесение знаменует окончание пасхального периода, поэтому с этого дня приветствие меняется.

    Погодные приметы на Вознесение

    – Дождь и гроза на Вознесение считались предвестниками плохого урожая и болезней.

    – Хорошая погода в этот день, напротив, сулила урожай овощей, фруктов и злаков.

    – Утренняя роса считалась целебной, по ней советовали пройтись босиком для избавления от недугов.

    – Вознесенский дождь предвещал грозовой день Ильи Пророка (2 августа).

    Важно помнить, что многие народные приметы являются частью фольклора и не имеют прямого отношения к церковным установлениям.

    Главные вопросы и ответы о Вознесении Господнем

    Можно ли стричься в день Вознесения?

    Да, стричься можно. Церковь не накладывает запретов на бытовые дела, включая гигиенические процедуры. Однако важно помнить, что главное в праздник – участие в богослужении. Если есть возможность, лучше посетить храм, а стрижку перенести на другое время.

    Разрешено ли читать Псалтирь от Пасхи до Вознесения?

    Да, чтение Псалтири разрешено с Антипасхи (первое воскресенье после Пасхи) и до Вознесения. Единственный период, когда Псалтирь не читают – от Великого Четверга до Фоминой недели.

    Можно ли работать в Вознесение?

    Да, работать можно. Поскольку праздник всегда выпадает на четверг, многие верующие не могут взять выходной. Главное – не забывать о духовной стороне дня: посетить храм, помолиться, прочитать Евангелие.

    Можно ли поминать усопших в Вознесение?

    В сам праздник панихиды не служатся, но молиться за умерших можно дома. Для особого поминовения лучше выбрать Троицкую родительскую субботу (ближайший день поминовения после Вознесения).

    Есть ли пост перед Вознесением?

    Нет, в день праздника поста нет. Разрешена любая пища, включая мясо и молочные продукты.

    Почему Вознесение всегда в четверг?

    Потому что оно отмечается ровно на 40-й день после Пасхи, а Пасха всегда в воскресенье. Отсчет ведется от Светлого Христова Воскресения, и 40-й день неизменно попадает на четверг.

    Как празднуют Вознесение в других странах?

    – В Германии выпускают голубей как символ вознесения Христа.

    – В Финляндии жгут костры и поют народные песни.

    – В католических странах поднимают статую Христа к потолку храма.

    Богословское значение Вознесения Господня

    В заключение стоит отметить, что Вознесение Господне – это не только воспоминание о прошлом событии, но и важное напоминание о будущем Царствии Небесном, открытом для каждого верующего. Это праздник надежды, веры и вечной жизни, призывающий людей к духовному совершенствованию. Слушая утренние и вечерние молитвы в этот день, православные укрепляют веру и стремятся к утренней заре вечной жизни.

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