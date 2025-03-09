Zastava M70 – югославская автоматическая винтовка

История создания и предпосылки для разработки

Официальным фактом появления первых версий Zastava M70 является копирование советского АК, образцы которого были переданы албанскими дезертирами. Они вместе с оружием в 1959 году перешли на территорию Югославии, с которой у СССР были в тот период напряженные дипломатические отношения. Поставки необходимого в стране современного стрелкового оружия не проводились. Конструкторы завода «Црвена Застава» полностью скопировали и наладили выпуск изначально пробных партий с обозначением FAZ (аббревиатура предприятия).

Серийное производство оружия для Народной армии Югославии началось в 1964 году. Версию М64 сменила доработанная модель М67. Начиная с 1969 года была освоена и принята на вооружение современная автоматическая винтовка Zastava M70. Официально подтвержденных данных или сведений, связана ли такая доработка с модернизацией советского АК-47 и переходом на АКМ (был принят на вооружение СА в 1959 году) – нет. В 1971 году был успешно решен бюрократический вопрос лицензирования оружия с советской стороной.

Характеристики и преимущества

Автомат Zastava M70 не получил изменений под вид и калибр используемого боеприпаса – стандартный патрон 7,62×39 мм. Остался неизменным принцип отвода пороховых газов и отстрелянной гильзы – поворотный затвор с правой стороны. Основные характеристики армейской модели: масса – 3,7 кг, длина оружия с деревянным прикладом – 940 мм, длина ствола с компенсатором – 415 мм, скорострельность – 620 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули – 720 м/с, прицельная дальность – 410 м.

Интересные факты: разработчики Zastava M70 внесли свои достаточно значимые конструкционные изменения, которые отличают автоматическую винтовку от АКМ. К основным из них относятся: толщина ствольной коробки увеличена на полмиллиметра (1,5 мм), и она не имеет характерных выштампов; удлиненное деревянное цевье с тремя прорезями; для смещения флажка предохранителя необходимо нажать расположенную рядом кнопку, что позволяет исключить случайный перевод в боевое положение.

Автомат рассчитан под рожковый магазин на 30 патронов и барабанный (пулеметный) вариант на 75 патронов. Винтовка обладает хорошей кучностью стрельбы. Расположенный с правой стороны флажок предохранителя имеет следующие буквенные обозначения: U (Ukoeno – предохранитель), R (Rafalna – очередь) и J (Jedinana – одиночные). Цевье и накладка газовой трубки выполнены длиннее, чем у АКМ. У версий с деревянным прикладом предусмотрен резиновый затыльник для смягчения удара отдачи в плечо при стрельбе.

История последующего развития

Серийная версия считалась экспертами достаточно удачной. Являясь основой, она дополнялась разработчиками моделями, которые модернизировались с учетом требований заказчиков. Самые распространенные из них: М70А – стальной приклад складывается вниз; М70В – фрезерованная ствольная коробка имеет облегченный формат, изменен угол наклона крепления деревянного приклада; M70B1N – оснащен креплением типа «ласточкин хвост» под прицел ночного видения, спортивный вариант с возможностью ведения только одиночного огня.

Распространение в мире, экспорт, применение в военных действиях

До распада СССР Zastava M70 состояла на вооружении Югославской народной армии и большинства стран, являвшихся членами Варшавского договора (действовал с 1955 до 1991 года в противовес НАТО). В некоторых из них является основным армейским стрелковым оружием и настоящее время. Вариант M70AB3 имел возможность установки подствольного гранатомета и с 2007 выпускался на заказ для вооружения армий Афганистана и Ирака. Экспортируется без доработок и модернизаций в африканские страны с тяжелыми климатическими условиями.

Особого внимания заслуживает охотничья версия Zastava M70. Своим видом она больше напоминает облегченную версию карабина. Оснащается цевьем и прикладом из натурального элитного дерева или из пластика для бюджетных моделей. Предусматривает ведение стрельбы с использованием магазина на пять или три патрона. Длина ствола у различных вариантов отличается. В экспортном оформлении спортивная версия официально поставляется на российский рынок.

Современное использование

Югославская автоматическая винтовка Zastava M70 по-прежнему состоит на вооружении и является основным оружием армии Сербии. Официально используется в некоторых странах НАТО в качестве дополнения версий под стандартный патрон 7,62х51 мм. Для них были специально разработаны версии для ведения стрельбы ствольными гранатами. Простота обслуживания и неприхотливость являются основной причиной применения Zastava M70 неправительственными вооруженными формированиями во многих странах мира.

Интересные факты: возможность использовать автомат Zastava M70 для стрельбы ствольными гранатами НАТО вызвала необходимость установки дополнительного крана в газовой камере. Он полностью перекрывает газоотвод, обеспечивая необходимое давление в стволе. При этом такая стрельба действует разрушительно на затворные механизмы и требует использования специального патрона.

Вывод экспертов

Взятый за основу советский автомат АКМ и использование собственной высокотехнологичной базы позволило конструкторам югославского предприятия «Црвена Застава» наладить серийный выпуск надежного стрелкового оружия – Zastava M70. Хорошо известная во всем мире автоматическая винтовка по-прежнему стоит на вооружении в Сербии и экспортируется во многие страны мира. Модернизированные версии адаптированы под специфику использования в реальных боевых условиях. Спортивные версии отличает высокое качество и точность.