ППС-43 – советский пистолет-пулемёт

История создания ППС-43

В 1942 году командование советской армии объявило конкурс на создание облегчённой, более компактной, простой в производстве и недорогой замены ППШ-41. К проектированию привлекли инженерные коллективы во главе с Василием Дегтярёвым, Николаем Рукавишниковым, Сергеем Коровиным, Георгием Шпагиным и Алексеем Судаевым. Но комиссия отдала предпочтение модели, представленной последней группой. Прототип был готов к началу лета, а 13 июня успешно завершились его полевые испытания.

Интересные факты: благодаря простоте конструкции пистолеты-пулемёты могли производиться женщинами и детьми в блокадном Ленинграде. Это единственное советское серийное стрелковое оружие военного времени со складным прикладом. В течение Великой Отечественной войны было выпущено около 500000 единиц. Всего изготовлено более 2 млн. штук. Существует памятная монета Центробанка РФ из серии «Оружие Великой Победы» с изображением данной системы.

Массовый выпуск был организован на Сестрорецком оружейном заводе Ленинграда. Первые серийные образцы получили наименование ППС-42 и с конвейера отправлялись в боевые части. Доработка пистолетов-пулемётов происходила в ходе эксплуатации. Благодаря этому через год появилась усовершенствованная версия ППС-43. Их производство осуществлялось до конца войны. В 50-е годы начался постепенный вывод данной системы из эксплуатации и её заменена на автомат Калашникова.

Характеристики и преимущества ППС-43

Пистолет-пулемёт был спроектирован под патрон 7,62х25 ТТ. Состоит из ствола, ствольной коробки, рукоятки и приклада. Его автоматика работает за счёт отдачи инерционного затвора. Возможность стрельбы в одиночном режиме не предусмотрена. Длина всей конструкции составляет 831 мм (со сложенным прикладом – 616 мм), а ствола – 251 мм. Значительная часть деталей пистолета-пулемёта производилась методом холодной штамповки. Для создания одного образца требовалось не более 6,2 кг металла и 2,7 человеко-часа.

Стрельба ведётся с открытого затвора при длине хода 142 мм. Его рукоятка находится справа. Предохранитель располагается в передней части спусковой скобы. С полным запасом патронов пистолет-пулемёт весит 6,72 кг. На конце ствола располагается дульный тормоз-компенсатор. Он обеспечивает кучность стрельбы не более 90 см по высоте и 80 см по ширине на дистанции до 300 м. Максимальная эффективность достигается при ведении огня короткими очередями (3-5 выстрелов) на расстоянии до 200 м.

Прицеливание осуществляется с помощью перекидного целика и мушки. Показатель начальной скорости пули – 500 м/c, а темпа стрельбы – 600 выстрелов/мин. Стандартным боекомплектом ППС-43 являются шесть коробчатых двухрядных магазина на 35 патронов. Приклад изготовлен из металла и может складываться на ствольную коробку. Благодаря эргономичной рукоятке стрелять удобно при любом положении приклада. Затвор удерживается в ствольной коробке только благодаря возвратной пружине, расположенной в её верхней части.

Основные модификации ППС-43

Модель образца 1942 года получила наименование ППС-42. Она была длиннее будущей модификации (910 мм), имела менее удобную рукоятку взведения и предохранитель, а также отличалась более высокой скорострельностью (700 выстрелов/мин). Всего было выпущено около 50000 единиц. Версия 1943 года (ППС-43) стала основной, благодаря повышению компактности, снижению темпа стрельбы и расхода боеприпасов, а также упрощения конструкции (например, объединение ствольной коробки и кожуха). Она производилась на протяжении трёх лет.

Финские инженеры на базе трофейных ППС к 1944 году создали собственную версию пистолета-пулемёта m/44 под 9-мм патроны. Они использовались финской армией до начала 1960-х годов, всего было изготовлено более 10000 единиц. Кроме того, их копии ограниченно выпускались ФРГ и Испанией под наименованием KP-44 (DUX-M53/59). Они использовались погранвойсками. После войны китайцы скопировали советский ППС-43 и создали адаптированную версию «Тип-54».

До 1955 года поляки производили собственные копии под названием PPS wz. 1943/1952 на заводах в Познани, Лодзе и других городах. Они модернизировали конструкцию, заменив складной приклад фиксированным деревянным для повышения точности стрельбы. Была разработана учебно-тренировочная версия под патрон .22 Long Rifle. В 2010 году началось производство полуавтоматической коммерческой модификации PPS-43C в городе Радом, ориентированной на американский рынок.

В конце 1950-х годов в Венгрии была предпринята попытка объединить конструктивные решения ППС-43 и ППШ-41. Но модель M53 оказалась неудачной. Вьетнамцы опирались на советскую платформу при разработке пистолета-пулемёта K-50M. После завершения Второй мировой войны производство ППС-43 было развёрнуто в КНДР. Грузинской версией пистолета-пулемёта Судаева можно считать модель «Иверия». Кроме того, кустарным способом пытались создавать схожие системы жители Нагорного Карабаха.

Распространение в мире и современное использование ППС-43

ППС-43 хранился на складах, а также использовался вспомогательными частями, железнодорожниками, внутренними войсками и военизированной охраной вплоть до распада СССР. Списанные образцы пистолетов-пулемётов Судаева являются экспонатами Музея Победы и Музея оружия в Москве. Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Музея отечественной военной истории конноспортивного комплекса «Дивный» и многих других.

ППС-43 использовался не только советской регулярной армией, но и поставлялся партизанским отрядам, действовавшим на оккупированных территориях. Захваченные образцы активно использовались подразделениями Вермахта и СС, а также союзниками Третьего рейха. Трофейными ППС-43 вооружали финских разведчиков, а также лесных братьев Латвии и Литвы. В 1944 году были налажены массовые поставки данных пистолетов-пулемётов в Югославию.

Интересные факты: ППС-43 можно увидеть в фильмах «Морской батальон», «Сын полка», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Берём всё на себя», «Долгие версты войны» и многих других. Такие пистолеты-пулемёты использовались при съёмках сериалов «Здесь проходит граница», «Вечный зов», «Чёрные кошки», «Противостояние». Они представлены в мультсериалах «The Boondocks» и «Black Lagoon». Их трёхмерные модели спроектированы в компьютерных играх «Call of Duty 2», «Enlisted», «World of Guns: Gun Disassembly» и подобных.

После войны ППС-43 поставлялись в Анголу и Алжир. В качестве военной помощи передавались Вьетнамцам для борьбы с американцами и их сателлитами. Китайские копии до 1960 года стояли на вооружении НОАК, а также экспортировались за рубеж. Польские версии были приобретены Кубой, всё ещё являются оружием местного ополчения. Советские и китайские образцы использовались северокорейской армией до 1997 года. Неопределённое количество было поставлено в Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне.

Польская армия была вооружена местными копиями вплоть до 1980-х годов. Эти образцы всё ещё хранятся на складах мобрезерва. В 60-е годы XX века производились крупные поставки из Польши и Китая в Эфиопию. Кроме того, операторами данной системы являются Лаос, Гренада, Либерия, Сан-Томе и Принсипи. После распада СССР значительная часть ППС-43 была унаследована Белоруссией, Украиной и Россией. Они в разное время использовались различными силовыми структурами и остаются на хранении.

Боевое применение ППС-43

ППС-43 активно применялись Красной Армией на различных участках боевого соприкосновения. Благодаря постоянному наращиванию производства подобных типов вооружений удалось обеспечить преимущество на втором этапе Великой Отечественной войны. Такие пистолеты-пулемёты быстро осваивали даже неподготовленные бойцы. Их можно было эффективно применять в любых погодных условиях, боях на короткой дистанции (в городах) или для самообороны экипажей военной техники.

Советские образцы и локальные копии были задействованы в рамках Корейской и Первой Индокитайской войн. Гражданских войн в Камбодже и Лаосе. Войны во Вьетнаме и Португальской колониальной войны. Польские версии использовались кубинцами для отражения американской агрессии в рамках Вторжения в залив свиней. Эти системы ограниченно применялись во время Китайско-Вьетнамской и Афганской войны, в вооружённых конфликтах в Южной Родезии и Намибии.

После распада СССР складские запасы новых стран использовались для снабжения различных сторон появившихся горячих точек. Во время «Русской весны» 2014 года на Донбассе было зафиксировано неоднократное использование ППС-43 ополченцами ДНР и ЛНР. К началу специальной военной операции на Украине данное вооружение стали использовать и представители ВСУ. Например, после освобождения Соледара российские войска обнаружили запас ППС-43 на местных складах.

Вывод

Пистолет-пулемёт Судаева считается одним из лучших образцов вооружения времён Второй мировой войны в своём классе. Он оказал существенное влияние на ход боевых действий и обеспечил преимущество советской армии во время городских боёв. Опыт его применения использовался при разработке знаменитого автомата Калашникова, который пришёл ему на смену. Эта конструкция уже морально устарела, но сохраняет боеспособность и ограниченно используется даже в условиях современной войны.