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    17 февраля 2025, 13:05 • Справки

    ТТ-33 – советский полуавтоматический пистолет

    ТТ-33 – советский полуавтоматический пистолет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Отечественный полуавтоматический самозарядный пистолет. Для него характерно наличие мощных патронов, дешевизна и компактность. Является одним из самых популярных видов стрелкового оружия на постсоветском пространстве. Стоял на вооружении армии и спецслужб СССР, а также еще 11 стран. Использовался в рамках 15 крупных вооруженных конфликтов. Официальное производство было завершено в 1953 году, копии и модификации выпускаются до сих пор.

    История создания пистолета ТТ

    В 1927 году Реввоенсовет СССР объявил конкурс на создание полноценной замены армейского револьвера системы Нагана. Требовалось разработать надежный, недорогой и простой в обслуживании механизм. Свои проекты представили Сергей Коровин, Сергей Прилуцкий, Федор Токарев и многие другие конструкторы. После серии испытаний в 1929 году госкомиссия отдала предпочтение системе Токарева. Но ему потребовалось устранить ряд недостатков, поэтому пистолет был принят на вооружение только через год.

    Разработка механизма осуществлялась в проектно-конструкторском бюро Тульского оружейного завода на базе системы Браунинга. Поэтому и серийное производство пистолетов было организовано на территории данного предприятия. Параллельно была приобретена лицензия на выпуск 7,62-мм патронов «П» к ним у германской компании Mauser. В 1931 году в войска поступили первые 1000 образцов. Через год началась модернизация оружия.

    Интересные факты: пистолет состоит из 33 деталей. Это первая конструкция данного типа, разработанная советскими инженерами, которую приняли на вооружение в СССР. Аббревиатура «ТТ» расшифровывается как «Тульский Токарев». Существует коллекционная монета из серии «Оружие Великой Победы» с изображением данного пистолета. Списанные образцы являются экспонатами Тульского государственного музея оружия, Музейного комплекса «Дорога памяти», музея «Ростовский кремль» и других.

    После начала Великой Отечественной войны оружейное производство было эвакуировано из Тулы в Ижевск. Пистолетами ТТ-33 массово перевооружали офицеров, но они так полностью и не заменили наганы. К моменту завершения производства в 1953 году было выпущено более 1,74 млн единиц. Значительная часть из них оказалась на складах без предварительного внесения сведений в пулегильзотеку. Поэтому возникали сложности в отслеживании оружия, а оно оказалось крайне привлекательно для криминалитета.

    В разных странах выпускались адаптированные копии данных пистолетов. Так, в Венгрии до 1960 года производили Tokarev-48M и его модификацию TT-58. Вьетнамцы разработали вариант с большей емкостью магазина K14-VN. В Египте произвели 15 тыс. экземпляров Tokagypt-58. Китайцы создали армейские «Тип 51» и «Тип 54», а также коммерческие модели 213/A/B. В Северной Корее производилась копия ТТ под названием «Тип 68», в Польше – PW wz 33, а в Румынии – Cugir Tokarov. В Югославии создали семь моделей «Застава».

    Характеристики и преимущества пистолета ТТ

    Пистолет был сконструирован под унитарный патрон 7,62×25 мм ТТ с бесфланцевой гильзой. Его автоматика работает благодаря использованию отдачи при коротком ходе ствола. Он внешне очень похож на систему Браунинга FN Model 1903 (M1903), а механизм запирания ствола скопирован с M1911. Однако ТТ отличается от американских пистолетов отсутствием предохранителя, размещением боевой пружины в курке и наличием упрощённого ударно-спускового механизма (УСМ). Прицеливание осуществляется с помощью целика и мушки.

    Интересные факты: в конструкции данного пистолета удалось впервые в мировой истории воплотить ударно-спусковой механизм в качестве единого съёмного блока. Эта система быстро приобрела популярность в криминальной среде, так как после окончания Великой Отечественной войны значительная часть «потерянных» пистолетов оказалась в руках простых граждан. По данным МВД, к 1992 году в России в незаконном обороте находилось более 10000 единиц ТТ.

    Длина пистолета составляет 195 мм (ствола – 116), ширина – 28 мм, а высота – 130 мм. В магазине размещается 8 патронов, носить патрон в стволе запрещается. Вес конструкции с боекомплектом – 940 г. Обученный стрелок способен эффективно поражать цели из ТТ на дистанции до 50 м. Предельная дальность полёта пули составляет 2289 м. Показатель её начальной скорости равен 420 м/с. В 90-е годы на заводских предприятиях подпольно было развёрнуто производство глушителей для этой системы.

    Основные модификации пистолета ТТ

    Базовая модель образца 1930 года производилась до 1935 года. Всего было выпущено около 93000 штук. В 1933 году в конструкцию был внесён ряд изменений. Например, рама стала цельной, была упрощена конструкция спускового механизма. Чуть позднее увеличены размеры рукояти и ёмкость магазина до 12 патронов. Благодаря этому удалось удешевить производство, упростить обслуживание оружия и выпустить к началу Второй мировой войны 60000 единиц.

    Кроме того, на базе этой модификации был создан учебный пистолет, который легко отличить по карболитовым щёчкам зелёного цвета. Качество боевых моделей времён войны значительно снизилось. Это было связано с переносом производства на Урал и ускорением темпа. Только в 1942 году было выпущено более 161000 пистолетов. Через два года появилась версия с магазином на 16 патронов. Послевоенная модификация 1947 года отличается наличием рифления на кожухе-затворе.

    Платформа ТТ применялась для изготовления спортивного оружия. Например, для польского Tokarev Sportowy под патрон .22 Long Rifle. Или для отечественных спортивно-тренировочного пистолета Севрюгина Р-3 1950 года под 5,6-мм патрон и спортивного С-ТТ 2012 года. Существуют 4,5-мм пневматические версии МР-656k, Gletcher TT/NBB, ТТП «Собр», Crosman C-TT, KSC/KWA TT-33. В 2011 году был представлен сигнальный ТТ-С, а через три года – МА-ТТ-СХ под холостой боеприпас 10×31 мм.

    Боевые модели массово переделывали в травматическое оружие. Так, с 2005 года выпускается гражданский вариант ВПО-501 «Лидер» под нелетальный патрон 10×32 мм Т. Существует версия ВПО-509 «Лидер-М», адаптированный к использованию патронов 11,43×32 мм Т. В 2008 году стартовал выпуск МР-81 под патрон 9×22 мм Т. Этот же боеприпас используют украинские модели ТТР и ТТ-ГТ. С 2011 года производится травматический ТТ-Т под патрон 10×28 мм Т. В 2022 году Турция приступила к выпуску стартового 9-мм пистолета ТТ SUR 33 black.

    Распространение в мире и современное использование пистолета ТТ

    Пистолеты ТТ-33 использовались офицерами советской армии и войск НКВД, а также партизанами, действовавшими в тылу врага. Несколько тысяч штук было захвачено финнами во время войн с СССР. До 1951 года они использовались финскими военными, а затем, были проданы в США. Трофейные ТТ использовались армией и спецслужбами Третьего рейха. До 1947 года пистолеты активно поставлялись югославским партизанам и правительственным войскам.

    Несмотря на принятие в Советском Союзе на вооружение пистолета Макарова и прекращение производства ТТ, его продолжали использовать сотрудники милиции, военизированной охраны и пограничники. После распада СССР сохранившиеся образцы были унаследованы странами СНГ. Так, в России их стали использовать судебные приставы, фельдъегери, инкассаторы и сотрудники ОВО МВД. С 2005 года такими пистолетами награждают отличившихся перед страной военнослужащих.

    Интересные факты: этот пистолет был впервые продемонстрирован в кинокартине «Ущелье алмазов» 1937 года. Кроме того, его можно увидеть в фильмах «Батальоны просят огня», «Секретный фарватер», «Брат 2», «В августе 44-го» и многих других. Он представлен в телесериалах «Следствие ведут знатоки», «Место встречи изменить нельзя», «Один в поле воин» и подобных. Трёхмерные модели пистолета реализованы в компьютерных играх «Call of Duty», «Battlefield», «Escape from Tarkov», «Sniper Elite» и прочих.

    В Белоруссии пистолеты ТТ используются инкассаторами и военизированной охраной железных дорог. Ими награждают отличившихся силовиков. Они стояли на вооружении Латвийской армии до 2001 года. В Молдавской республике пистолеты переквалифицировали в учебно-тренировочное оружие. В Казахстане они применяются сотрудниками железнодорожной охраны и инкассаторами. На Украине ими вооружали милицейские патрули, государственную службу охраны, прокуроров, ж/д охрану и инкассаторов.

    Югославские спецслужбы и армия эксплуатировали это оружие до 1968 года. В Албании пистолеты применялись до 1994 года. Венгерская армия всё ещё использует модернизированную версию собственного производства Tokarev М48. На вооружении вьетнамских войск стоит полноценная копия K54. До сих пор не выведены из эксплуатации индонезийской армией отдельные образцы ТТ. Пистолеты находятся в нелегальном обороте в разных странах мира (от Африки до Юго-Восточной Азии).

    Боевое применение пистолета ТТ

    Пистолет ограничено применялся советскими добровольцами во время Гражданской войны в Испании. Офицеры успешно использовали ТТ против японцев в рамках Хасанского конфликта и боёв на Халхин-Голе. Намного больше таких пистолетов оказалось в войсках во время Советско-Финской войны. Часть из них была захвачена противником. После начала Великой Отечественной войны этими пистолетами стали активнее вооружать офицеров армии и НКВД, а также партизанов. Трофейное оружие использовалось немцами и финнами.

    ТТ-33 и их копии применялись войсками КНДР в рамках Корейской войны. Их использовали для подавления Венгерского восстания. Собранные из китайских деталей копии были задействованы Вьетконгом во время Вьетнамской войны. Пистолеты приобретались арабами для противостояния Израильской агрессии. Использовались Ираном и Ираком во время войны между ними. Были задействованы советскими войсками в Афганистане.

    После распада СССР ТТ-33 оказались в руках участников многочисленных конфликтов в новообразованных государствах. Отечественные образцы и местные адаптированные версии применялись Югославской Народной армией для отражения натовский агрессии. Правительственные войска и повстанцы использовали пистолеты этой системы в рамках Гражданской войны в Сирии. Зафиксированы факты применения ТТ-33 во время «Русской весны» на Донбассе и специальной военной операции на Украине.

    Вывод

    Пистолет ТТ является культовым оружием. Он регулярно признаётся одним из лучших армейских пистолетов XX века экспертами из разных стран. Его образ запечатлён в многочисленных произведениях культуры. Его конструкция оказала влияние на развитие оружейного дела. Несмотря на ряд недостатков (эргономика, небольшая ёмкость магазина и недостаточная износостойкость), он сохраняет актуальность и является достойным наградным оружием.

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