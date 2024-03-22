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    22 марта 2024, 18:43 • Справки

    Пистолет ГШ-18: история создания, особенности, использование

    Пистолет ГШ-18: история создания, особенности, использование
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    В конце 1990-х годов Конструкторское бюро приборостроения, расположенное в Туле, разработало оружие, которое сегодня используется в силовых структурах РФ. Дело касается пистолета ГШ-18. Его название сформировано от заглавных букв фамилий создателей – Василия Грязева и Аркадия Шипунова, а также емкости магазина – 18 патронов. Пистолет серийно производится с 2001 года, в том числе поставляется на экспорт.

    История создания пистолета ГШ-18

    Решение об использовании патрона 9x19 мм в перспективном пистолете приняли в 1993 году. Но суровые условия лихого десятилетия надолго отложили его реализацию. Тульское КБ приборостроения приступило к опытно-конструкторским работам только в 1998 году, когда был объявлен конкурс на создание нового пистолета. В течение 1999 года выполнялись все операции от разработки документов до всестороннего тестирования в заводских условиях. Испытания нового оружия выявили необходимость внесения конструктивных изменений.

    Доработки были направлены на ощутимое повышение ресурса отдельных составляющих и надежности их функционирования в неблагоприятных условиях. При этом специалисты решили сделать упор на использование высокоимпульсного боеприпаса. Речь идет о бронебойном пистолетном патроне 9х19 ПБП. При выстреле с расстояния 10 метров пуля пробивает стальной лист толщиной 5 мм. А ее начальная скорость достигает 550 м/с, что значительно выше, чем 315 м/с у пистолета Макарова.

    После устранения всех ранее выявленных недостатков опытные образцы были представлены к испытаниям на государственном уровне. Они проводились в течение нескольких месяцев в 2000 году. В том же году пистолет ГШ-18, успешно прошедший тестирование, официально поступил на вооружение. Его серийное производство стартовало в 2001-м. Помимо оснащения российских силовых структур оружие также поставляется за рубеж.

    Характеристики пистолета ГШ-18

    Пистолет ГШ-18 – это надежное оружие для спецподразделений. Одной из его особенностей является удобная плоская форма. Отсутствуют выступающие и острые детали, благодаря чему исключаются травмы при быстрых манипуляциях с ним. Это важно, когда необходимо без промедления извлечь пистолет из кобуры и подготовить его к бою, то есть снять с предохранителя и навести на цель с учетом дистанции, препятствий и других моментов.

    Существует мнение, что при создании отечественного оружия в качестве образца был взят австрийский пистолет «Глок-17». Неслучайно они похожи полимерной рамкой, ударно-спусковым механизмом ударникового типа, предохранителем на спуске. Однако в остальном ГШ-18 уникален. Конструкторам удалось обеспечить оружию сравнительно небольшую массу даже с полным магазином – 0,8 кг в заряженном виде и 0,47 кг без магазина. Это обусловлено упрощенной конструкцией.


    Пистолет ГШ-18 с коробчатым двухрядным магазином на 18 боеприпасов имеет длину 18 см (длина ствола – 10 см, высота пистолета – 13,6 см). Его скорострельность составляет 15–20 выстрелов в минуту. Оружие обладает повышенным уровнем безопасности при ношении патронов в патроннике – оно защищено от случайного выстрела. Есть удобная система прицеливания, обеспечивающая прицельную дальность стрельбы на 50–100 м. Указательный палец стрелка естественно ложится на спуск, а большим удобно управлять затворной задержкой, кнопкой фиксации магазина.

    Для изготовления рамки (детали, к которой крепятся все остальные элементы) задействуется стеклонаполненный полиамид. Речь идет о материале, который характеризуется высокой твердостью, износоустойчивостью, невосприимчивостью к повышенным и пониженным температурам. На рукоятке со всех сторон присутствует рифление. Благодаря этому обеспечивается надежное удержание пистолета без скольжения.

    Модификации: спортивная, травматическая и тактическая

    Помимо боевой версии пистолета ГШ-18 есть еще несколько вариаций, каждая из которых имеет свои особенности. Так, спортивная версия была впервые продемонстрирована в 2010 году. У нее изменена конструкция предохранителя на спуске – он выключается путем поворота спускового крючка не частично, а целиком. Скорректирована форма спусковой скобы, сделано рифление на передней части затворного кожуха. У версии ГШ-18 «Спорт» в конструкцию включен измененный магазин, вмещающий 10 патронов. При этом его собрат ГШ-18 «Спорт-2» имеет 18 зарядов.

    Травматическая модификация с уменьшенной поражающей способностью также известна публике с 2010 года. Однако из-за обновления законодательства, ограничивающего поражающее действие оружия, разработка не была запущена в производство. Лишь в 2017 году был представлен конечный вариант этого проекта. Специалисты считают, что у данной модификации большое будущее. От боевого аналога модель отличается упрощенной конструкцией и использованием резиновых пуль.

    На спуске нет предохранителя, а автоматика выполняет свои функции за счет энергии отдачи свободного затвора. В ствольном канале присутствуют два выступа-рассекателя, благодаря которым исключается использование летальных боеприпасов. Переделка под них также невозможна. В магазин может поместиться до семи патронов калибра 45 Rubber (патрон 11,43х23,5 мм с цельнорезиновой пулей диаметром 13 мм). Пуля травматического варианта ГШ-18 способна поразить цель на дистанции до 25 м, а ее скорость не превышает 315 м/с.

    Тактический тип пистолета производится с 2012 года. Оружие изготавливается из полимера. В конструкции скорректирована форма спусковой скобы, установлена планка Пикатинни (рельсовый кронштейн для крепления прицелов, лазерных целеуказателей, тактических фонарей и др.). Длина рамки немного увеличена для установки глушителя. Последнее расширяет сферу использования и дает возможность применения оружия с целью решения специальных задач, связанных со скрытыми действиями.

    Плюсы и минусы ГШ-18

    В 2000 году ГШ-18 поступил на вооружение Министерства юстиции России, в 2001-м – в спецназ и МВД. А в 2003 году пистолет пополнил арсенал Российской армии, придя на смену пистолету Макарова. Также им вооружаются сотрудники Федеральной службы безопасности, прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний. С 2005 года ГШ-18 является наградным оружием.

    Пистолет получил распространение среди военнослужащих благодаря устойчивости к влиянию неблагоприятных факторов, присутствующих при тяжелых условиях эксплуатации.

    Речь идет, например, о сильной запыленности, повышенной влажности, продолжительном отсутствии ухода и воздействии неблагоприятного температурного режима. При этом многие военные, пользовавшиеся ГШ-18, отзывались о нем положительно.

    К плюсам оружия относят большой боекомплект, малый вес, низкое размещение ствола относительно руки бойца; удобную, эргономичную форму рукоятки; комфортную развесовку. Гильзы выбрасываются вверх, что препятствует подбросу ствола или уводу его в сторону при стрельбе.

    Но есть и недостатки: избыточная отдача, обусловленная малым весом оружия и повышенной скоростью пули; удлинение и утяжеление спуска за счет использования сдвигаемой гашетки, а не привычного спускового крючка; снижение качества изделий при производстве малыми сериями и пр.

    Современное применение пистолета ГШ-18

    ГШ-18 все еще находится в серийном производстве и стоит на вооружении силовых структур РФ, но выпускается в небольших объемах. Такая ситуация во многом обусловлена недостаточной популярностью оружия и жесткой конкуренцией с зарубежными образцами, которые обладают теми же преимуществами, что и этот пистолет, но не имеют его недостатков. Приобретение ГШ-18 возможно при оформлении спецзаказа.

    Тем не менее конструктивные особенности и тактико-технические характеристики, подтвержденные при прохождении испытаний в боевых условиях, делают пистолет надежным оружием, способным конкурировать с западными аналогами при любых обстоятельствах. Более того, специалистами было отмечено, что ГШ-18 еще не полностью выработал свой потенциал. Они считают, что дальнейшая отработка конструкции и исправление недочетов даст возможность добиться более высоких результатов.

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