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    16 февраля 2025, 14:25 • Справки

    Самозарядный пистолет Сердюкова

    Самозарядный пистолет Сердюкова
    @ кадр из видео

    Российский полуавтоматический самозарядный пистолет. Является личным короткоствольным оружием сотрудников спецподразделений. Основное назначение – борьба с преступностью и терроризмом. Способен выводить из строя транспорт и пробивать бронежилеты. Отличается высокой надежностью, простотой в обслуживании и большой огневой мощью. Стоит на вооружении спецслужб России и Кыргызстана. Производится с 1996 года.

    История создания пистолета СПС

    В начале 90-х годов XX века Минобороны СССР поставило перед советскими конструкторами задачу создать полноценную замену автоматического пистолета Стечкина. От новой системы требовалось обеспечивать прицельную стрельбу на дистанции до 100 м, пробивать бронежилеты второго класса (Ж-81 и Ж-86-2) на расстоянии до 50 метров и обладать компактными размерами. К разработке были допущены коллективы климовского ЦНИИточмаш, тульского ЦКИБ, ижевского «Ижмеха» и других конструкторских бюро в рамках ОКР «Грач».

    Изначально предполагалось создание различных версий под разные типы боеприпасов, но из-за сложного экономического положения в стране и нехватки финансирования от этой идеи отказались. В 1991 году группой инженеров ЦНИИ точного машиностроения во главе с Петром Сердюковым были представлены первые прототипы, адаптированные к применению патронов 9×21 мм. Комиссию Минобороны эта конструкция не заинтересовала, но работа над ней была продолжена.

    Интересные факты: конструкция имеет множество наименований – СР-1 (специальная разработка), СПС (самозарядный пистолет Сердюкова), «Гюрза», а также ему присвоен индекс ГРАУ 6П53. Этот пистолет можно увидеть в фильме «Межсезонье» 2021 года. Он представлен в компьютерных играх «7.62 High Calibre», «Escape from Tarkov», «Caliber» и «S.T.A.L.K.E.R». Один экземпляр находится в постоянной экспозиции Тульского государственного музея оружия.

    В 1993 году проект привлёк внимание и получил поддержку ФСБ. Через 2 года новая конструкция (условное наименование «Вектор») была запатентована и появились новые прототипы РГ055. В конце 1996 года данная система под патрон СП10 была принята на вооружение российских спецслужб. Она получила название СР1. Серийное производство пистолетов было развёрнуто на базе предприятия, занимавшегося их разработкой, в Климовске. Параллельно был налажен выпуск на Кировском заводе «Маяк».

    Помимо стандартных боеприпасов производились СП11 с биметаллической оболочкой и малорикошетирующей пулей, экспансивные СП12 и бронебойно-трассирующие СП13. Опыт использования данного пистолета спецслужбами заставил Минобороны РФ пересмотреть решение о его непригодности. Поэтому в 2000 году армейский спецназ начали комплектовать переработанными образцами, получившими наименование СПС. В 2003 году стартовал процесс модернизации существующих версий.

    Характеристики и преимущества пистолета СПС

    Пистолет сконструирован из различных материалов. Рамка выполнена из металла и армированного полиамидного синтетического волокна, а рукоятка пластиковая. Благодаря этому решению вес пистолета с боекомплектом составляет всего 1,11 кг, а без патронов – 0,9 кг. Длина нарезного ствола равна 120 мм, при общей длине конструкции – 200 мм. Ширина – 34 мм, а высота – 145 мм. Автоматика приводится в действие благодаря энергии отдачи при коротком ходе ствола. Его сцепление с затвором обеспечивается качающейся личинкой.

    Курок открытый, одним нажатием на спусковой крючок взводится ударно-спусковой механизм (УСМ) и производится выстрел, возвратная пружина расположена вокруг ствола. Она взаимодействует с кожухом затвора и удерживающим упором. Подача патронов выполняется из двухрядного коробчатого магазина на 18 боеприпасов. Фиксирующая его защёлка размещена за спусковой скобой. Показатель ресурса ствола – 4000 выстрелов.

    Интересные факты: широкой публике была впервые продемонстрирована экспортная версия пистолета РГ055С. Её привезли на первую выставку вооружения, военной техники и конверсионной продукции ВТТВ-96 «Содружество» в Омск. Все металлические детали механизма имеют защитное оксидированное антикоррозийное покрытие. Особенности формы рукоятки позволяют эффективно стрелять обеими руками (адаптирована для левшей). Пистолет считается одним из самых мощных в мире.

    Препятствование самопроизвольным выстрелам обеспечивают два автоматических предохранителя. Первый находится на тыльной стороне рукоятки. Его можно снять, полностью обхватив рукоять ладонью. Второй – запирает спусковой крючок. Благодаря наличию этих механизмов можно безопасно носить один патрон в патроннике. Прицеливание производится с помощью нерегулируемого целика и мушки. Начальная скорость пули равна 435 м/с. Показатель максимальной скорострельности – 36 выстр/мин.

    Основные модификации пистолета СПС

    Базовой модели было присвоено обозначение РГ055. Она отличается скруглёнными затвором и скобой спуска. Ограничено производилась с 1996 года. Всего выпустили более 2000 единиц. На её основе разработали коммерческую версию РГ055С «Гюрза» с более детальной отделкой. Серийная версия для ФСБ, МВД, ФСО и других силовых структур выпускалась до 2000 года под обозначением СР-1. Её адаптировали под использование различных патронов и частично изменили вид затвора, а также спусковой скобы.

    В 2000 году, в рамках ОКР «Гранит», была разработана армейская модификация пистолета. Ей присвоили наименование СПС. Для неё характерна изменённая форма рукоятки и целика, наличие односторонней магазинной защёлки. Благодаря увеличению размеров спусковой скобы появилась возможность стрельбы из пистолета в перчатках. Модификация СР-1М 2003 года была оснащения предохранителем рукоятки большего размера и новой фиксирующей защёлкой магазина, а также получила опцию затворной задержки.

    В 2011 году модификации СПС и СР-1М были унифицированы. В рамках проекта «Возвышение» осуществили следующий этап модернизации. Новая версия получила наименование СР-1МП. Появилась возможность размещения планки Пикатинни на корпусе, позволяющей крепить прицелы, фонарики и другой обвес. Для установки надульного глушителя разработали специальный кронштейн, располагающийся на рамке пистолета. Эта версия выпускается с 2012 года.

    Через два года была запущена программа разработки новых общевойсковых и специальных моделей на базе СПС «Удав». Системе присвоен шифр 6П72, она адаптирована под патрон 7Н42. Его масса составляет около 980 г (без магазина – 780 г). Конструкцию удалось облегчить за счёт применения новых полимерных материалов при изготовлении рамки пистолета. В 2018 году он прошёл госиспытания и был рекомендован к серийному производству. Боевой и спортивный образцы представили на оружейном форуме «Армия-2019».

    Распространение в мире и современное использование пистолета СПС

    Пистолеты различных модификаций используются спецподразделениями ФСБ, ФСО и Вооружённых сил РФ. Кроме того, они являются штатным оружием сотрудников прокуратуры. Кыргызстан закупил партию таких пистолетов для оснащения 25-й бригады спецназа «Скорпион». Коммерческая версия ограничено поставляется в различные страны мира. Но в конце 1990-х годов США запретили оборот этого пистолета на своей территории из-за избыточной мощности боеприпасов.

    СПС был задействован во всех вооружённых конфликтах, в которых принимали участие спецподразделения российской армии. Однако документально зафиксированных фактов его применения в открытых источниках пока нет (или они засекречены). Можно с уверенностью утверждать, что пистолет применялся во время оказания поддержки правительственным силам Сирии с 2015 года, а также при принуждении Грузии к миру в 2008 году и в рамках осуществления специальной военной операции на Украине.

    Вывод

    Самозарядный пистолет Сердюкова остаётся одним из самых современных и технологичных видов короткоствольного оружия. Это уникальная конструкция, для которой характерны отличные показатели точности и мощности, а также существенный модернизационный ресурс. Наиболее заметные недостатки (неудобная мушка, подбрасывание во время скоростной стрельбы, чрезмерная мягкость спуска, необходимость использования обеих рук при взведении) можно считать незначительными.

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