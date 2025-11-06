  • Новость часаПутин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев заставил Европу брать себе кредиты
    Поездку Джоли в Херсон и Николаев оплатил ЛГБТ-фонд
    Объявлено о планах США разместить войска на базе в Дамаске
    Саркози в тюрьме ест только йогурты
    Путин дал совет юным спортсменам
    Президент Польши обвинил Киев в неблагодарности
    В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
    Минобороны Польши: Военная подготовка в стране коснется школьников и пенсионеров
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    21 комментарий
    6 ноября 2025, 17:55 • Справки

    «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

    «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    Почему люди путают «будете» и «будите»

    Главная причина путаницы – фонетическая. Слова «будете» и «будите» звучат практически одинаково, особенно в быстрой речи. Наш мозг, привыкая к звучанию, переносит эту неразбериху на письмо.

    Но важно понимать: это два совершенно разных глагола с разным значением и спряжением.

    • «Будете» – это форма глагола-связки «быть». Она говорит о состоянии, существовании или действии в будущем.

    • «Будите» – это форма переходного глагола «будить». Она описывает конкретное действие, которое кто-то совершает над кем-то.

    Обе формы существуют и абсолютно грамотны, но каждая – в своем контексте. Понимание этого – уже 90% успеха.

    Значение и употребление слова «будете»

    Ключевой вопрос, который задает себе грамотный человек: «Как правильно: будете?» Ответ прост: если речь идет о будущем времени, то это ваш вариант.

    «Будете» – это форма 2-го лица множественного числа глагола «быть» в будущем времени. По сути, оно отвечает на вопрос «что будете делать?» в самом общем смысле.

    Примеры употребления:

    • Вы будете завтра на собрании?

    • Что вы будете пить: чай или кофе?

    • Если вы будете усердно трудиться, у вас все получится.

    • Какими вы будете через десять лет?

    Запомните: слово «будете» часто сопровождается другим глаголом (пить, делать, работать) или означает просто нахождение в каком-либо состоянии.

    Значение и употребление слова «будите»

    А вот «будите» – это уже про конкретное и активное действие. «Будите» – это форма 2-го лица множественного числа глагола «будить» в настоящем времени. Оно всегда предполагает, что есть объект действия: вы будите кого-то.

    Примеры употребления:

    • Вы слишком громко будите детей по утрам.

    • Почему вы меня всегда будите, когда я крепко сплю?

    • Если вы будите соседа в семь утра, он может рассердиться.

    Отличие от «будете» кардинальное: «будите» = совершать действие над кем-то. «Будете» = находиться в состоянии или совершать действие в будущем.

    Как не ошибиться: простые правила и лайфхаки

    Чтобы никогда не путать «будете» или «будите», правила можно свести к простым проверкам.

    Проверка контекстом:

    • Если по смыслу можно подставить слово «просыпаться» или «разбудить» – значит, нужна «И». (Вы будите (пробуждаете) детей).

    • Если речь о будущем времени или о том, что будет происходить, – нужна «Е». (Вы будете (станете) работать).

    Советы по запоминанию:

    • Лайфхак № 1: Слово «буДИте» – от «буДИть». Слышите «И» в вопросе? Пишите «И» в ответе!

    • Лайфхак № 2: Слово «буДЕте» – от «буДЕшь». Видите «Е» в единственном числе? Значит, и во множественном будет «Е»!

    Эти простые подсказки отлично подходят и для школьников, и для взрослых, которые хотят быстро проверить себя.

    Часто встречающиеся ошибки

    Типичные ошибки возникают, когда человек пишет автоматически, не вдумываясь в смысл. Чаще всего ошибаются в сторону написания «будите», когда нужно «будете».

    Неправильно:

    • «Что вы будите делать вечером?» (здесь речь о будущем действии, а не о пробуждении).

    • «Если вы будите опаздывать, у вас будут проблемы» (здесь тоже говорится о будущем).

    • «Сколько вы будите платить за эту работу?» (и здесь нет действия «пробуждать»).

    Как избежать путаницы? Просто на секунду остановитесь и спросите себя: «Я о будущем говорю или о том, чтобы кого-то разбудить?» Этот вопрос спасет вашу репутацию в деловой переписке и в социальных сетях.

    Сравнение «будете» и «будите»: быстрый ориентир

    Вместо таблицы – простой маркированный список для быстрой проверки.

    «БудЕТЕ»

    • Значение: форма будущего времени глагола «быть».

    • Отвечает на вопрос: «Что будете делать?/Какими будете?»

    • Пример: «Вы будете моим гостем».

    • Подсказка: слово-помощник – «буДЕшь».

    «БудИТЕ»

    • Значение: форма настоящего времени глагола «будить».

    • Отвечает на вопрос: «Что делаете? (кого?)»

    • Пример: «Вы будите меня каждое утро».

    • Подсказка: слово-помощник – «буДИть».

    Итоги: как правильно писать и говорить

    Краткое правило на каждый день звучит так:

    • Пишите «будЕте», когда говорите о чем-то в будущем.

    • Пишите «будИте», когда речь идет о том, что кто-то кого-то пробуждает ото сна.

    Окончательный вердикт: оба варианта правильные, но каждый в своем контексте. Чтобы ваша речь была грамотной, а письмо – безупречным, просто на секунду задумайтесь о смысле. Теперь вы знаете простое объяснение этой частой ошибки и больше никогда не попадете в ловушку «будете или будите».

    Главное
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам
    Саакашвили и других лидеров оппозиции Грузии обвинили в попытке свергнуть власть
    Пашинян решил наладить импорт российских товаров через Азербайджан
    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию
    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город
    Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации